Живёт в своих учениках. Каким был выдающийся украинский ученый Игорь Козловский

Игорь Козловский – настоящая гордость Украины: известный ученый, философ, религиовед, общественный деятель, автор книг и публикаций, посвященных духовному развитию и философии жизни. Его патриотизм и жажду жизни не смогли уничтожить даже сотни дней в российском плену. 16 февраля - День рождения светоча. По этому случаю вспоминаем его путь к свершениям и делимся воспоминаниями о выдающемся украинце.

Игорь Козловский и его миссия

Много лет ученый исследовал феномены религии, духовности и человеческого сознания. Во время российско-украинской войны был захвачен в плен пророссийскими боевиками в Донецке из-за своей гражданской позиции.

Провел в неволе более 700 дней, оставаясь сильным духом и примером несокрушимости для других. После плена его выступления и лекции стали вдохновением для многих людей, ищущих силы для преодоления трудностей.

К сожалению, философ ушел из жизни в 2023 году, оставив после себя огромное наследие знаний и философских идей, продолжающих вдохновлять новые поколения.

Он остается одним из ведущих украинских мыслителей современности, чьи взгляды формируют новое видение человека в мире, а его книги и выступления помогают многим находить ответы на сложные вопросы бытия.

За последние 2 года вышло несколько книг, которые базируются на лекциях и беседах с Игорем Козловским: "Стратегия человека: от мыслей к действию" и "Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте" — в издательстве "Колесо Жизни" и "Достоинство — это истинность”.

Ко дню рождения Игоря Анатольевича Козловского мы собрали воспоминания его коллег и близких, чтобы сохранить память о великом Учителе.

Вот как украинского ученого вспоминает коммуникационник и музыкальный деятель Денис Козловский:

Мне невероятно повезло расти рядом с таким выдающимся человеком. Более того, быть с ним семьей, поэтому иметь постоянный и почти неограниченный доступ к общению. С самого детства меня завораживали его рассказы об исторических событиях, изображениях нецке и мистических символов Древнего Китая, занятиях восточными боевыми искусствами и йогой, вообще почти все, что он делал. Я обожал проводить с ним время вместе. В подростковом возрасте я каждое воскресенье приезжал к нему гости, чтобы побыть в его поле, послушать его рассказы, обсудить что-нибудь из истории или этнографии, просто почитать какую-нибудь книгу из его огромной библиотеки, сидя рядом. Поделиться

По словам Дениса Козловского, нет человека, который бы повлиял на его мировоззрение больше, чем Игорь.

Он во многом сформировал меня, дал моей личности много измерений, которые бы без него точно не появились. Я поступил на исторический факультет, следуя его примеру. Я заинтересовался йогой, боевыми искусствами, историей и множеством других вещей, потому что все это было сферой его интересов. Он первым поставил мне пластинку Pink Floyd и подарил моей маме пластинку The Beatles, с которой началось мое увлечение музыкой. Его лекции, тренировки и обычные разговоры о чае были каркасом моей жизни. Зерна знания и мудрости, которые он посеял, будут прорастать во мне всю жизнь. Это бесценный дар и благословение, за который я всегда буду благодарен. Поделиться

Александр Филоненко — доктор философских наук, профессор Украинской евангельской теологической семинарии — вспоминает:

Мы с Игорем Анатольевичем были знакомы несколько лет. Для меня каждая встреча с ним становилась как бы определенным этапом моей трансформации. Но начать я хочу с минусов: пол жизни я крайне негативно относился к религиоведам. Мне казалось, что это какое-то полуверие. Если хочешь верить — верь и занимайся богословием. Я никогда не мог понять, чем же занимаются эти люди. Игорь Анатольевич был первым человеком, благодаря которому я понял, что существует такая форма жизни, в которой любопытство смешано с гостеприимством. И практически встреча со всеми сокровищами земли помогает человеку разобраться в том, “кто Я”. Поделиться

Парадокс Игоря Анатольевича состоит в том, что для многих людей он был свидетелем крестного шествия — утешителем и тем, кто помогает пройти самые сложные испытания в жизни.

Он сам по собственному опыту прошел такие испытания. Но поражает то, что он учил совсем не этому. Учил любви. Причем не только рассказывая о ней, но и живя в ней ежесекундно.

Инесса Кравченко, основательница неформальной образовательной платформы "ЧЕЛОВЕК ДИВО МИР", издательство "Колесо жизни" рассказывает:

У каждого, кто имел счастье знать Игоря Анатольевича, осталось свое особое воспоминание. Кто-то вспоминает его мудрые слова, глубокие мысли, пробуждавшие сознание. А я… Я в первую очередь вспоминаю его взгляд. Теплый, спокойный, с улыбкой в уголках глаз, проникающий прямо в сердце. Казалось, он смотрел в самое сердце и видел все, всю меня — до самой сути. Я помню это состояние. Все мысли и слова куда-то в мгновение исчезли… Казалось, что все вопросы неуместны перед этой глубиной… Но еще больше меня поразили ответы: простые и искренние, именно для меня и именно в это время. Поделиться

С ним само понятие "учитель" открылось по-новому. Это было о присутствии. О глубоком свете его души, который настраивает внутреннюю мелодию, как камертон, помогая обрести равновесие и гармонию.

Его "учительство" было не в словах, а в открытии пространства для собственного пути, во вдохновении и смиренной поддержке. Но ведь не было… оно таким и остается. Потому что и сейчас достаточно просто представить, настроиться, вспомнить о нем, представить его взгляд, и сердце начинает слышать… Не слова, нет. А что-то гораздо глубже, глубокую тишину, наполненную любовью, мудростью и ясностью. Как он говорил: “Любовь — это не только слова, эмоции. Это опыт, глубина. Это бесконечность...” Поделиться

Иван Форманюк, психолог, основатель Центра интеллектуальных практик TESMIND вспоминает:

С господином Игорем Козловским я встретился на событии "Бизнес по-новому: качественный переход" в 2020 году. Как сейчас помню, вопрос смысла "Зачем?" звучал центральной линией его выступления, вдоль которой выстраивались смыслы и, соответственно, вектор — стратегия жизни. Это и стало для меня точкой фиксации, когда вопрос "Зачем?" приобрел глубокий смысл. Поделиться

Следующей точкой удивления для меня было то, как лектор подавал свой опыт. Это был не надрыв героизма, желание отомстить или показать силу над врагом. Не было акцента на себе как на одержавшей победу личности, хотя, в моих глазах, именно таким он и был. Это была победа человечности над злом, но она проявлялась тихо, в принятии и понимании положения вещей.