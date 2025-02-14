Живёт в своих учениках. Каким был выдающийся украинский ученый Игорь Козловский

Игорь Козловский – настоящая гордость Украины: известный ученый, философ, религиовед, общественный деятель, автор книг и публикаций, посвященных духовному развитию и философии жизни. Его патриотизм и жажду жизни не смогли уничтожить даже сотни дней в российском плену. 16 февраля - День рождения светоча. По этому случаю вспоминаем его путь к свершениям и делимся воспоминаниями о выдающемся украинце.
Игорь Козловский и его миссия
Много лет ученый исследовал феномены религии, духовности и человеческого сознания. Во время российско-украинской войны был захвачен в плен пророссийскими боевиками в Донецке из-за своей гражданской позиции.
Провел в неволе более 700 дней, оставаясь сильным духом и примером несокрушимости для других. После плена его выступления и лекции стали вдохновением для многих людей, ищущих силы для преодоления трудностей.
К сожалению, философ ушел из жизни в 2023 году, оставив после себя огромное наследие знаний и философских идей, продолжающих вдохновлять новые поколения.
Он остается одним из ведущих украинских мыслителей современности, чьи взгляды формируют новое видение человека в мире, а его книги и выступления помогают многим находить ответы на сложные вопросы бытия.
За последние 2 года вышло несколько книг, которые базируются на лекциях и беседах с Игорем Козловским: "Стратегия человека: от мыслей к действию" и "Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте" — в издательстве "Колесо Жизни" и "Достоинство — это истинность”.
Ко дню рождения Игоря Анатольевича Козловского мы собрали воспоминания его коллег и близких, чтобы сохранить память о великом Учителе.
Вот как украинского ученого вспоминает коммуникационник и музыкальный деятель Денис Козловский:
По словам Дениса Козловского, нет человека, который бы повлиял на его мировоззрение больше, чем Игорь.
Александр Филоненко — доктор философских наук, профессор Украинской евангельской теологической семинарии — вспоминает:
Парадокс Игоря Анатольевича состоит в том, что для многих людей он был свидетелем крестного шествия — утешителем и тем, кто помогает пройти самые сложные испытания в жизни.
Он сам по собственному опыту прошел такие испытания. Но поражает то, что он учил совсем не этому. Учил любви. Причем не только рассказывая о ней, но и живя в ней ежесекундно.
С ним само понятие "учитель" открылось по-новому. Это было о присутствии. О глубоком свете его души, который настраивает внутреннюю мелодию, как камертон, помогая обрести равновесие и гармонию.
Иван Форманюк, психолог, основатель Центра интеллектуальных практик TESMIND вспоминает:
Следующей точкой удивления для меня было то, как лектор подавал свой опыт. Это был не надрыв героизма, желание отомстить или показать силу над врагом. Не было акцента на себе как на одержавшей победу личности, хотя, в моих глазах, именно таким он и был. Это была победа человечности над злом, но она проявлялась тихо, в принятии и понимании положения вещей.