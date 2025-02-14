Живе у своїх учнях. Яким був видатний український науковець Ігор Козловський

Ігор Козловський — справжня гордість України: відомий науковець, філософ, релігієзнавець, громадський діяч, автор книг та публікацій, присвячених духовному розвитку та філософії життя. Його патріотизм та жагу до життя не змогли знищити навіть сотні діб у російському полоні. 16 лютого — День народження світоча. З цієї нагоди згадуємо його шлях до звершень та ділимося спогадами про видатного українця.
Ігор Козловський та його місія
Багато років поспіль науковець досліджував феномени релігії, духовності та людської свідомості. Під час російсько-української війни був захоплений у полон проросійськими бойовиками в Донецьку через свою громадянську позицію.
Провів у неволі понад 700 днів, залишаючись сильним духом і прикладом незламності для інших. Після полону його виступи та лекції стали натхненням для багатьох людей, що шукають сили для подолання труднощів.
На жаль, філософ пішов з життя у 2023 році, залишивши після себе величезну спадщину знань і філософських ідей, які продовжують надихати нові покоління.
Він залишається одним із провідних українських мислителів сучасності, чиї погляди формують нове бачення місця людини у світі, а його книги та виступи допомагають багатьом знаходити відповіді на складні питання буття.
За останні 2 роки вийшло декілька книг, які базуються на лекціях та бесідах з Ігорем Козловським: "Стратегія людини: від думок до дії" та "Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект" — у видавництві "Колесо Життя" та "Гідність — це правдивість" — у видавництві "Дух і літера".
До дня народження Ігоря Анатолійовича Козловського ми зібрали спогади його колег та близьких, щоб зберегти пам'ять про великого Вчителя.
Ось як українського науковця згадує комунікаційник і музичний діяч Денис Козловський:
За словами Дениса Козловського, немає людини, яка б вплинула на його світогляд більше, ніж пан Ігор.
Олександр Філоненко — доктор філософських наук, професор Української євангельської теологічної семінарії — згадує:
Парадокс Ігоря Анатолійовича у тому, що для багатьох людей він був свідком хресної ходи — втішником і тим, хто допомагає пройти найскладніші випробування у житті.
Він сам на власному досвіді пройшов такі випробування. Але вражає те, що вчив він зовсім не цього. Вчив любові. Причому не тільки розповідаючи про неї, а й живучи в ній щомиті свого життя.
З ним саме поняття “вчитель” відкрилося по-новому. Це було про присутність. Про глибоке світло його душі, яке налаштовує внутрішню мелодію, мов камертон, допомагаючи знайти рівновагу і гармонію.
Іван Форманюк, психолог, засновник Центру інтелектуальних практик TESMIND згадує:
Наступною точкою здивування для мене було те, як лектор подавав свій досвід. Це не був надрив героїзму, бажання помститися чи показати силу над ворогом. Не було акценту на собі як на особистості, яка здобула перемогу, хоча, в моїх очах, саме таким він і був. Це була перемога людяності над злом, але вона проявлялася тихо, у прийнятті та розумінні стану речей.