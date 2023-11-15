Будет много грязи. Жумадилов предупредил о старте инфоатаки по закупкам Минобороны
Категория
Политика
Дата публикации

Будет много грязи. Жумадилов предупредил о старте инфоатаки по закупкам Минобороны

Арсен Жумадилов
Читати українською
Источник:  online.ua

Гендиректор госпредприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил об искажении работы его ведомства в информационном пространстве.

Что не так с освещением работы госпредприятия "Государственный оператор тыла"

По словам Жумадилова, неравнодушные люди сбрасывают ему ссылки, в которых фиксируется нездоровое внимание к его личности, выражениям, происхождению и даже виду.

Он также заявил о волне информационного искажения недавно созданного предприятия.

Я ясно понимаю, почему пошла эта волна. И она далеко не последняя. Почему так? Для меня нет другого приоритета, кроме как обеспечения потребностей наших бойцов из-за развития способной системы снабжения. Не интересы поставщиков. Не интересы чиновников. Даже если они носят погоны. Если интересы поставщиков совпадают с этим приоритетом – замечательно. Если интересы чиновников совпадают с этим приоритетом – прекрасно, – отмечает Жумадилов.

Что известно о проблемах с коррупцией в сфере оборонных закупок

Он отметил, что в целом в Украине тратят на контракты по тыловому обеспечению военных около 90 млрд грн в год, и предложил представить объем средств, зарабатываемых за счет непрозрачных тендеров.

Гендиректор госпредприятия "Государственный оператор тыла" также ответил на вбросы, звучащие в его адрес, по формированию личной команды в составе предприятия, раздутости штата, непрозрачности финансовой модели, заинтересованности в завышении закупочных цен, намерениях отойти от стандартов НАТО во время закупок продовольствия для военных и других.

Жумадилов подчеркнул, что все-таки вбросы даются намеренно и искажают работу государственного предприятия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки
НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР показали цены на закупку продовольствия. Они в разы ниже закупок Минобороны
В ГУР показали цены на закупку продовольствия. Они в разы ниже закупок Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан России и Белоруссии
Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан России и Белоруссии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.