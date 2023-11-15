Гендиректор госпредприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил об искажении работы его ведомства в информационном пространстве.
Что не так с освещением работы госпредприятия "Государственный оператор тыла"
По словам Жумадилова, неравнодушные люди сбрасывают ему ссылки, в которых фиксируется нездоровое внимание к его личности, выражениям, происхождению и даже виду.
Он также заявил о волне информационного искажения недавно созданного предприятия.
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Он отметил, что в целом в Украине тратят на контракты по тыловому обеспечению военных около 90 млрд грн в год, и предложил представить объем средств, зарабатываемых за счет непрозрачных тендеров.
Гендиректор госпредприятия "Государственный оператор тыла" также ответил на вбросы, звучащие в его адрес, по формированию личной команды в составе предприятия, раздутости штата, непрозрачности финансовой модели, заинтересованности в завышении закупочных цен, намерениях отойти от стандартов НАТО во время закупок продовольствия для военных и других.
Жумадилов подчеркнул, что все-таки вбросы даются намеренно и искажают работу государственного предприятия.
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