Что не так с освещением работы госпредприятия "Государственный оператор тыла"

По словам Жумадилова, неравнодушные люди сбрасывают ему ссылки, в которых фиксируется нездоровое внимание к его личности, выражениям, происхождению и даже виду.

Он также заявил о волне информационного искажения недавно созданного предприятия.

Я ясно понимаю, почему пошла эта волна. И она далеко не последняя. Почему так? Для меня нет другого приоритета, кроме как обеспечения потребностей наших бойцов из-за развития способной системы снабжения. Не интересы поставщиков. Не интересы чиновников. Даже если они носят погоны. Если интересы поставщиков совпадают с этим приоритетом – замечательно. Если интересы чиновников совпадают с этим приоритетом – прекрасно, – отмечает Жумадилов. Поделиться

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Он отметил, что в целом в Украине тратят на контракты по тыловому обеспечению военных около 90 млрд грн в год, и предложил представить объем средств, зарабатываемых за счет непрозрачных тендеров.

Гендиректор госпредприятия "Государственный оператор тыла" также ответил на вбросы, звучащие в его адрес, по формированию личной команды в составе предприятия, раздутости штата, непрозрачности финансовой модели, заинтересованности в завышении закупочных цен, намерениях отойти от стандартов НАТО во время закупок продовольствия для военных и других.

Жумадилов подчеркнул, что все-таки вбросы даются намеренно и искажают работу государственного предприятия.