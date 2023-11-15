Гендиректор держпідприємства "Державний оператор тилу"Арсен Жумаділов заявив про спотворення роботи його відомства в інформаційному просторі.
Що не так із висвітленням роботи держпідприємства "Державний оператор тилу"
За словами Жумаділова, небайдужі люди скидають йому посилання, в яких фіксується нездорова увага до його особи, висловів, походження і навіть вигляду.
Він також заявив про хвилю інформаційного спотворенння нещодавно створеного підприємства.
Що відомо про проблеми із корупцією у сфері оборонних закупівель
Він зазначив, що в цілому в Україні витрачають на контракти із тилового забезпечення військових близько 90 млрд грн на рік, і запропонував собі уявити обсяг коштів, які заробляються за рахунок непрозорих тендерів.
Гендиректор держпідприємства "Державний оператор тилу" також відповів на вкиди, які лунають на його адресу, щодо формування особистої команди у складі підприємства, роздутості штату, непрозорості фінансової моделі, зацікавленності у завищенні закупівельних цін, намірах відійти від стандартів НАТО під час закупівель харчів для військових та інших.
Жумаділов підкреслив, що таки вкиди даються навмисно і спотворюють роботу державного підприємства.
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