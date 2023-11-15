Що не так із висвітленням роботи держпідприємства "Державний оператор тилу"

За словами Жумаділова, небайдужі люди скидають йому посилання, в яких фіксується нездорова увага до його особи, висловів, походження і навіть вигляду.

Він також заявив про хвилю інформаційного спотворенння нещодавно створеного підприємства.

Я чітко усвідомлюю, чому пішла ця хвиля. І вона далеко не остання. Чому так? Для мене немає іншого пріоритету окрім як забезпечення потреб наших бійців через розбудову спроможної системи постачання. Не інтереси постачальників. Не інтереси чиновників. Навіть якщо вони носять погони. Якщо інтереси постачальників співпадають із цим пріоритетом - чудово. Якщо інтереси чиновників співпадають із цим пріоритетом - чудово, - зазначає Жумаділов. Поширити

Що відомо про проблеми із корупцією у сфері оборонних закупівель

Він зазначив, що в цілому в Україні витрачають на контракти із тилового забезпечення військових близько 90 млрд грн на рік, і запропонував собі уявити обсяг коштів, які заробляються за рахунок непрозорих тендерів.

Гендиректор держпідприємства "Державний оператор тилу" також відповів на вкиди, які лунають на його адресу, щодо формування особистої команди у складі підприємства, роздутості штату, непрозорості фінансової моделі, зацікавленності у завищенні закупівельних цін, намірах відійти від стандартів НАТО під час закупівель харчів для військових та інших.

Жумаділов підкреслив, що таки вкиди даються навмисно і спотворюють роботу державного підприємства.