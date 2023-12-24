Журналисты BBC обнародовали информацию о наибольших потерях армии РФ в Украине в этом году

По информации журналистов издания "Русская служба ВВС", преступная армия РФ в этом году понесла многочисленные потери в результате развязной войны против Украины.

Что известно о самых больших потерях армии РФ в этом году

По информации журналистов издания, этот год стал для военных преступной армии РФ в Украине "годом мясорубок".

В частности, в этом году преступная армия РФ потеряла в 1,5 раза больше военных, чем в течение прошлого года.

Авторы материала отмечают, что собранные данные отображают картину в целом, но не на местах.

Российские власти и военное командование скрывают официальное количество погибших.

Поэтому журналисты ссылаются на информацию из открытых источников.

Главная тенденция этого года – резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт "из гражданки". Две трети всех установленных нами погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией – добровольцы, мобилизованные, заключенные и новобранцы частных военных компаний, - отмечается в материале издания. Поделиться

Что известно о характере человеческих потерь армии РФ в Украине

Подчеркивается, что общее количество человеческих потерь оккупационной российской армии в Украине составляет 309 тыс человек, из которых от 80 до 100 тыс погибли.

Авторы материала отмечают, что в среднем на одного погибшего приходится двое тяжелораненых.

Самому младшему погибшему военному, ушедшему по контракту, было 19, а самому старшему ушедшему добровольцем - 71 год.

Из около 40 тыс. установленных журналистами имен погибших российских военных в этом году погибло более 24 тыс. человек.

Авторы материала подчеркивают, что реальный уровень потерь гораздо выше.

Отмечается, что среди боевиков марионеточных так называемых псевдо-республик потери превышают 100 тыс человек.

В материале отмечается, что даже во время войны в Афганистане время тренировок советских солдат перед отправкой в зону боевых действий составляло 4-6 месяцев.

Пока же россиян отправляют на фронт уже через несколько дней после подписания контракта.

За это время значительное количество вновь прибывших успевает погибнуть.

Авторы материала отмечают, что в 2022 году типичный портрет военной оккупационной российской армии составлял: 21-летний солдат-контрактник, чаще всего десантник, мотострелок или морпех.

В этом году типичным погибшим российским военным в Украине является 34-летний заключенный, отправившийся на фронт из колонии.

Причем если в 2022 году большинство осужденных завербовала наемная группа "Вагнер", то с февраля 2023 года набором занимается исключительно Министерство обороны, - отмечают журналисты. Поделиться

Наибольшее количество погибших в этом году в Украине российских военных из Краснодарского края, Свердловской области, Башкортостана и Челябинской области.

Более всего среди погибших выходцев из бедных регионов, отмеченных нехваткой природных ресурсов и сложностями в поиске работы.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность убитого на войне в Украине в 2023 году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Однако большинство военнослужащих, погибших в Украине – это славяне и прежде всего русские, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Наибольшие потери за все время войны армия РФ понесла зимой 2023 года во время попыток наступления на Донбассе.

Причиной этого журналисты называют критические ошибки командования.

В частности, авторы материала указывают на бессмысленные лобовые атаки посреди поля и использование путей, контролируемых украинской артиллерией.

Наибольшие потери зафиксированы среди контингента заключенных, мобилизованных и добровольцев.

Потери среди 155 бригады морпехов, которые пытаются взять Угледар, в четыре раза больше потерь этого подразделения за десять лет войны в Чечне, - объясняют авторы материала. Поделиться

Во время наступления армии РФ в районе Бахмута наибольшие потери понесли наемники ППК "Вагнер".

Журналисты BBC отмечают: с января по март 2023 еженедельно погибало не менее 300 наемников.

Известно о семи кладбищах для заключенных на территории России плюс одно на оккупированной Луганщине. На каждом похоронено от нескольких десятков до семи сотен.

Десантники и спецназовцы, которым повезло выжить в 2022 году, теперь преимущественно удерживают позиции и проводят снайперские операции. Командование бережет их. "Ценные специалисты теперь отправляются в наступление только при благоприятных условиях", говорится в материале.

Но во время контрнаступления старшие офицеры снова оказывались близко к линии фронта. С июня по октябрь их потери были сравнимы с потерями в первые месяцы войны.

Кроме этого, преступный кремлевский режим обманом вербует на войну против Украины мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Непала.

Мигрантам предлагают обмен: их не будут выгонять из России, но нужно "поработать на государство".

Зарплата хорошая, работа "простая и хорошая", деталей нет. Еще и документы, которые нужно подписать, на русском.