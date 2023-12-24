Журналісти ВВС оприлюднили інформацію про найбільші втрати армії РФ в Україні у цьому році

За інформацією журналістів видання “Російська служба ВВС”, злочинна армія РФ у цьому році зазнала численних втрат в результаті розв'язаної війни проти України.

Що відомо про найбільші втрати армії РФ в цьому році

За інформацією журналістів видання, цей рік став для військових злочинної армії РФ в Україні “роком м'ясорубок”.

Зокрема, у цьому році злочинна армія РФ втратила у 1,5 рази більше військових, а ніж протягом минулого року.

Автори матеріалу зазначають, що зібрані дані відображають картину у цілому, але не на місцях.

Російська влада та військове командування приховує офіційну кількість загиблих.

Через це журналісти посилаються на інформацію з відкритих джерел.

Головна тенденція цього року — різке збільшення втрат серед людей, залучених на фронт "з громадянки". Дві третини всіх встановлених нами загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією – добровольці, мобілізовані, ув'язнені та "новобранці" приватних військових компаній, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про характер людских втрат армії РФ в Україні

Підкреслюється що загальна кількість людских втрат окупаційної російської армії в Україні складає 309 тис осіб, з яких від 80 до 100 тис загинули.

Автори матеріалу зазначають, що у середньому на одного загиблого припадає двоє важкопоранених.

Наймолодшому загиблому військовому, який пішов за контрактом, було 19, а найстаршому, що пішов добровольцем - 71 рік.

З близько 40 тис встановлених журналістами імен загиблих російських військових у цьому році загинуло більше 24 тис.

Автори матеріалу підкреслюють, що реальний рівень втрат набагато вищий.

Зазначається, що серед бойовиків маріонеткових так званих “псевдо-республик” втрати перевищують 100 тис осіб.

У матеріалі зазначається, що навіть під час війни у Афганістані час тренувань радянських солдат перед відправкою у зону бойових дій складав 4-6 місяців.

Наразі ж росіян відправляють на фронт вже за кілька днів після підписання контракту.

За цей час значна кількість новоприбулих встигає загинути.

Автори матеріалу зазначають, що у 2022 році типовий портрет військового окупаційної російської армії становив: 21-річний солдат-контрактник, найчастіше десантник, мотострілок або морпіх.

У цьому році типовим загиблим російським військовим в Україні є 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт із колонії.

Причому якщо 2022 року більшість засуджених завербувала найманська група "Вагнер", то з лютого 2023-го набором займається виключно Міністерство оборони, - зазначають журналісти. Поширити

Найбільша кількість загиблих у цьому році в Україні російських військових з Краснодарського Краю, Свердловської області, Башкортостана і Челябінської області.

Найбільше серед загиблих вихідців з бідних регіонів, відзначених нестачею природніх ресурсів і складнощами у пошуку роботи.

Для мешканців Туви та Бурятії імовірність бути вбитим на війні в Україні 2023 року була у 30-40 разів вищою, ніж для москвичів. Однак більшість військовослужбовців, загиблих в Україні, – це слов'яни та насамперед росіяни, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Найбільших втрат за увесь час війни армія РФ зазнала взимку 2023 під час спроб наступу на Донбасі.

Причиною цього журналісти називають критичні помилки командування.

Зокрема, автори матеріалу вказують на безглузді лобові атаки посеред поля та використання шляхів, які контролювались українською артилерією.

Найбільші втрати були зафіксовані серед контингенту ув'язнених, мобілізованих і добровольців.

Втрати серед 155 бригади морпіхів, які намагаються взяти Вугледар, у чотири рази більші, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Під час наступу армії РФ в районі Бахмуту найбільших втрат зазнали найманці ПВК “Вагнер”.

Журналісти BBC зазначають: із січня по березень 2023 року щотижня гинуло не менше 300 найманців.

Відомо про сім кладовищ для ув'язнених на території Росії плюс одне на окупованій Луганщині. На кожному поховано від кількох десятків до семи сотень.

Десантники та спецназівці, яким поталанило вижити 2022 року, тепер переважно утримують позиції і проводять снайперські операції. Командування береже їх. "Цінних фахівців тепер відправляють у наступ лише за сприятливих умов", ідеться в матеріалі.

Але під час контрнаступу старші офіцери знову опинялися близько до лінії фронту. З червня по жовтень їхні втрати були порівнянні з втратами в перші місяці війни.

Окрім цього злочинний кремлівський режим обманом вербує на війну проти України мігрантів з Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та Непалу.

Мігрантам пропонують обмін: їх не будуть виганяти з Росії, але треба "попрацювати на державу".

Зарплатня гарна, робота "проста і хороша", деталей нема. Ще й документи, які треба підписати, російською.