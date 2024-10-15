Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.
Главные тезисы
- Звездному форварду Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявлено подозрение в изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.
- Полиция Швеции ведет расследование о предполагаемом случае сексуального насилия, которое, по данным полицейского отчета, произошло в центре Стокгольма.
- Килиан Мбаппе отрицает обвинения в свой адрес, называя их 'фейковыми новостями'.
- Прокурор Марина Чиракова подтверждает факт заявления о подозрении в изнасиловании, но не разглашает детали дела.
- Следствие ведется по обвинению женщины о совершении изнасилования в одном из отелей в центре Стокгольма Килианом Мбаппе.
Что известно об обвинениях в изнасиловании в адрес Мбаппе
25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из отелей в центре Стокгольма.
Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.
Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня.
По информации правоохранителей, в субботу, 13 октября, женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и заявила, что ее изнасиловал Килиан Мбаппе.
Что говорят в полиции Швеции и как реагирует сам Мбаппе
Определенным местом преступления является отель Bank Hotel в центре Стокгольма, где жил звезда футбола.
При этом прокурор Марина Чиракова, ведущая досудебное расследование, подтверждает, что в полицию поступило заявление о подозрении в изнасиловании, но об этом молчит.
Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".
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