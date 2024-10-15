Звездному нападающему Реала Мбаппе объявлено подозрение в изнасиловании
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Звездному нападающему Реала Мбаппе объявлено подозрение в изнасиловании

Килиан Мбаппе
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Источник:  online.ua

Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.

Главные тезисы

  • Звездному форварду Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявлено подозрение в изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.
  • Полиция Швеции ведет расследование о предполагаемом случае сексуального насилия, которое, по данным полицейского отчета, произошло в центре Стокгольма.
  • Килиан Мбаппе отрицает обвинения в свой адрес, называя их 'фейковыми новостями'.
  • Прокурор Марина Чиракова подтверждает факт заявления о подозрении в изнасиловании, но не разглашает детали дела.
  • Следствие ведется по обвинению женщины о совершении изнасилования в одном из отелей в центре Стокгольма Килианом Мбаппе.

Что известно об обвинениях в изнасиловании в адрес Мбаппе

25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из отелей в центре Стокгольма.

Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.

Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании женщины в отеле в центре Стокгольма
Килиан Мбаппе

Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня.

Игрок "Реала" Килиан Мбаппе на прошлой неделе совершил краткий визит в Швецию. После двух дней в Стокгольме он покинул страну в пятницу днем на частном самолете. ... После визита, включавшего посещение ночного клуба и ресторанов, француз сейчас находится под следствием по подозрению в изнасиловании, — говорится в сообщении полиции Швеции.

По информации правоохранителей, в субботу, 13 октября, женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и заявила, что ее изнасиловал Килиан Мбаппе.

Что говорят в полиции Швеции и как реагирует сам Мбаппе

Определенным местом преступления является отель Bank Hotel в центре Стокгольма, где жил звезда футбола.

При этом прокурор Марина Чиракова, ведущая досудебное расследование, подтверждает, что в полицию поступило заявление о подозрении в изнасиловании, но об этом молчит.

Единственное, что я могу сказать — это инцидент, преступление, квалифицируемое как изнасилование и которое было совершено 10 октября в центре Стокгольма, в отеле. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, причастен ли к этому определенный человек, — отмечает Чиракова.

Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".

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