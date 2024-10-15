Зірковому форварду мадридського Реалу та збірної Франції Кіліану Мбаппе оголосили підозру у ймовірному згвалтуванні жінки в одному з отелів Стокгольма.

Що відомо про звинувачення у згвалтуванні на адресу Мбаппе

Зазначається, що 25-річний Мбаппе отримав підозру у згвалтуванні жінки в одному з отелів у центрі Стокгольму.

Підкреслюється, що жінка звернулась за медичною допомогою і вказала, що гвалтівником виявився зірка Реалу та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.

Кіліан Мбаппе

Як повідомляє джерело, згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося у четвер, 10 жовтня. Заява про злочин була подана в поліцію через два дні.

Гравець "Реала" Кіліан Мбаппе минулого тижня здійснив короткий візит до Швеції. Після двох днів у Стокгольмі він покинув країну в п'ятницю вдень на приватному літаку. ... Після візиту, який включав, серед іншого, відвідини нічного клубу та ресторанів, француз зараз перебуває під слідством за підозрою у зґвалтуванні, — йдеться у повідомленні поліції Швеції. Поширити

За інформацією правоохоронців, у суботу, 13 жовтня жінка звернулась по допомогу до лікарні для жертв зґвалтування та заявила, що її згвалтував Кіліан Мбаппе.

Що кажуть у поліції Швеції і як реагує сам Мбаппе

Визначеним місцем злочину є готель Bank Hotel у центрі Стокгольма, де жив зірка футболу.

При цьому прокурор Марина Чиракова, яка веде досудове розслідування, підтверджує, що в поліцію надійшла заява про підозру в зґвалтуванні, але про цю справу мовчить.

Єдине, що я можу сказати — це інцидент, злочин, який кваліфікується як зґвалтування і який був скоєний 10 жовтня в центрі Стокгольма, в готелі. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, чи причетна до цього певна названа особа, — зазначає Чиракова. Поширити

Сам футболіст назвав інформацію про підозру "фейковими новинами".