Зірковому форварду мадридського Реалу та збірної Франції Кіліану Мбаппе оголосили підозру у ймовірному згвалтуванні жінки в одному з отелів Стокгольма.
Головні тези:
- Зірковому форварду Реала Кіліану Мбаппе оголошено підозру у згвалтуванні жінки в готелі в центрі Стокгольма.
- Жінка звернулась за медичною допомогою та заявила, що гвалтівником став сам Кіліан Мбаппе.
- Поліція Швеції проводить розслідування і веде справу про підозру у зґвалтуванні, уточнення щодо події очікуються.
- Прокурор Марина Чиракова підтверджує факт заяви про підозру в згвалтуванні, але не називає конкретні деталі.
- Сам Кіліан Мбаппе відкидає звинувачення, називаючи їх “фейковими новинами”.
Що відомо про звинувачення у згвалтуванні на адресу Мбаппе
Зазначається, що 25-річний Мбаппе отримав підозру у згвалтуванні жінки в одному з отелів у центрі Стокгольму.
Підкреслюється, що жінка звернулась за медичною допомогою і вказала, що гвалтівником виявився зірка Реалу та збірної Франції Кіліан Мбаппе.
Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.
Як повідомляє джерело, згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося у четвер, 10 жовтня. Заява про злочин була подана в поліцію через два дні.
За інформацією правоохоронців, у суботу, 13 жовтня жінка звернулась по допомогу до лікарні для жертв зґвалтування та заявила, що її згвалтував Кіліан Мбаппе.
Що кажуть у поліції Швеції і як реагує сам Мбаппе
Визначеним місцем злочину є готель Bank Hotel у центрі Стокгольма, де жив зірка футболу.
При цьому прокурор Марина Чиракова, яка веде досудове розслідування, підтверджує, що в поліцію надійшла заява про підозру в зґвалтуванні, але про цю справу мовчить.
Сам футболіст назвав інформацію про підозру "фейковими новинами".
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