Звездный тренер раскрыл главные секреты эффективных тренировок

Многие из нас привыкли начинать "новую жизнь" с 1-го января - в том числе и ее спортивную часть. Личный тренер голливудского актера Криса Хемсворта - Люк Зокки - рассказал, что нужно делать, чтобы добиться успехов на этом пути.
Важно сконцентрироваться на своих главных целях во время тренировок
Как советует Люк Зокки, прежде всего, нужно выбрать конкретную фитнес-цель, ведь именно она станет базой для разработки плана диеты и тренировок.
Тренер призывает быть честными с собой и обращать внимание исключительно на собственные желания.
Не нужно бояться медленного прогресса
Начиная совершенствовать свое тело, нужно запомнить, что его молниеносная трансформация просто невозможна.
Маленькие шаги дадут результат, одна на это нужно время, много времени.
По его словам, очень важно записать свои цели и держать их на видном месте.
Это станет вам дополнительной мотивацией в те дни, когда вообще не хочется тренироваться.
Важно найти партнера/партнеров для совместных тренировок
Зокки откровенно признается, что Крис Хемсворт обожает заниматься в спортзале со своими братьями.
Несмотря на это, вы не должны отвлекаться на болтовню и концентрироваться исключительно на своем теле.
Однако никогда не сравнивайте свой прогресс с чужим, ведь все люди уникальны.
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