Звездный тренер раскрыл главные секреты эффективных тренировок
Категория
Спорт
Дата публикации

Звездный тренер раскрыл главные секреты эффективных тренировок

фитнес
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Источник:  GQ

Многие из нас привыкли начинать "новую жизнь" с 1-го января - в том числе и ее спортивную часть. Личный тренер голливудского актера Криса Хемсворта - Люк Зокки - рассказал, что нужно делать, чтобы добиться успехов на этом пути.

Важно сконцентрироваться на своих главных целях во время тренировок

Как советует Люк Зокки, прежде всего, нужно выбрать конкретную фитнес-цель, ведь именно она станет базой для разработки плана диеты и тренировок.

Тренер призывает быть честными с собой и обращать внимание исключительно на собственные желания.

Выяснив это, вы сможете определить, почему эта цель так важна для вас, что обычно приводит к последовательности, – объяснил он.

Фитнес
Фото: unsplash.com

Не нужно бояться медленного прогресса

Начиная совершенствовать свое тело, нужно запомнить, что его молниеносная трансформация просто невозможна.

Маленькие шаги дадут результат, одна на это нужно время, много времени.

Ничего не происходит сразу. Иногда прогресс не сразу заметен. Поэтому дневник и фотоальбом могут быть полезны, чтобы напоминать вам о том, чего вы уже достигли, – отмечает Люк Зокки.

По его словам, очень важно записать свои цели и держать их на видном месте.

Это станет вам дополнительной мотивацией в те дни, когда вообще не хочется тренироваться.

В начале не усложняйте свои тренировки и не выполняйте слишком много упражнений. Более важны реалистичные цели и тренировки, которых можно придерживаться дольше, чем несколько недель.

Важно найти партнера/партнеров для совместных тренировок

Зокки откровенно признается, что Крис Хемсворт обожает заниматься в спортзале со своими братьями.

Если у вас есть кто-то, кто тренируется так же упорно или даже больше, это, безусловно, будет мотивировать вас не отставать от него, – объясняет эксперт.

Несмотря на это, вы не должны отвлекаться на болтовню и концентрироваться исключительно на своем теле.

Однако никогда не сравнивайте свой прогресс с чужим, ведь все люди уникальны.

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