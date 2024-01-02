Зірковий тренер розкрив головні секрети ефективних тренувань

Чимало людей звикли починати “нове життя" з 1-го січня — зокрема і його спортивну частину. Особистий тренер голлівудського актора Кріса Гемсворта — Люк Зоккі — розповів, що потрібно робити, щоб досягти успіхів на цьому шляху.
Важливо концентруватися на своїх головних цілях під час тренувань
Як радить Люк Зоккі, насамперед потрібно обрати конкретну фітнес-ціль, адже саме вона стане базою для розробки плану дієти і тренувань.
Тренер закликає бути чесними з собою і звертати увагу винятково на власні бажання.
Не потрібно боятися повільного прогресу
Починаючи удосконалювати своє тіло, потрібно запам’ятати те, що його блискавична трансформація просто неможлива.
Маленькі кроки дадуть результат, одна на це потрібен час, багато часу.
За його словами, дуже важливо записати свої цілі і тримати їх на видному місці.
Це стане для вас додатковою мотивацією у ті дні, коли взагалі не хочеться тренуватися.
Важливо знайти партнера/партнерів для спільних тренувань
Зоккі відверто зізнається, що Кріс Гемсворт обожнює займатися в спортзалі зі своїми братами.
Попри це, ви не повинні відволікатися на балачки й концентруватися винятково на своєму тілі.
Однак ніколи не порівнюйте свій прогрес з чужим, адже всі люди унікальні.
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