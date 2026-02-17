Що таке насправді ChatGPT — пояснення експертів
Що таке насправді ChatGPT — пояснення експертів

Що таке ChatGPT та для чого його створили
Мільйони людей у різних куточках планети сьогодні щоденно користуються штучним діалектом ChatGPT — розробкою компанії OpenAI. Експерти видання SuperCarnBlondie вирішили пояснити, що це насправді таке та як його створили.

GPT – це Generative Pre-trained Transformer (Генеративний попередньо навчений трансформер"), пише

Фактично у кожному слові зашифрований сенс, який розкриває всю суть цього ШІ.

  • Generative (Генеративний) - тут йдеться про здатність створювати новий контент. Якщо попередні програми шукали або витягували дані, то ChatGPT створює оригінальний текст у відповідь на запити людей.

  • Pre-trained (Попередньо навчений). Свій ШІ команда Сема Альтмана вчила на величезному масиві даних з інтернету. таким чином штучний інтелект освоїв граматику, факти, логічні патерни та мову людини. Окрім того, згодом ChatGPT пройшов додаткове доопрацювання з урахуванням відгуків користувачів.

  • Transformer (Трансформер). У цьому випадку йдеться про вид нейромережевої архітектури, який уперше представили ще 9 років тому. Трансформери перетворюють тексти на токени, які потім перетворюються на вектори, щоб моделі було простіше оцінити їхню значущість і передбачити, що має бути далі. За словами експертів, таким чином ChatGPT генерує зв'язний і логічний текст, а не незв'язний набір слів.

