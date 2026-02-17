Что такое на самом деле ChatGPT — объяснение экспертов

GPT — это Generative Pre-trained Transformer (Генеративный предварительно обученный трансформер), пишет SuperCarnBlondie.

Фактически в каждом слове зашифрован смысл, раскрывающий всю суть этого ИИ.

Generative (Генеративный) — здесь речь идет о способности создавать новый контент. Если предыдущие программы искали или извлекали данные из сети, то ChatGPT создает оригинальный текст в ответ на запросы людей.

Pre-trained (предварительно обученный). Прежде чем ChatGPT стал общедоступным в конце 2022 г, он проходил обучение на огромном массиве данных из интернета. Это позволило ему освоить грамматику, факты, логические паттерны и язык человека. После этого система прошла дополнительную доработку с учетом отзывов пользователей, чтобы сделать свои ответы более полезными и безопасными.