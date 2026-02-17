Что такое на самом деле ChatGPT — объяснение экспертов
Что такое на самом деле ChatGPT — объяснение экспертов

Что такое ChatGPT и зачем его создали
Источник:  online.ua

Миллионы людей в разных уголках планеты сегодня ежедневно пользуются искусственным интеллектом ChatGPT – разработкой компании OpenAI. Эксперты издания SuperCarnBlondie решили объяснить, что это такое на самом деле и как его создали.

Главные тезисы

  • GPT – это не название конкретной нейросети, а обозначение подхода к обучению и принципам работы модели.
  • Есть не менее 3 компонентов, которые формируют фундамент современных языковых моделей.

Что такое ChatGPT и зачем его создали

GPT — это Generative Pre-trained Transformer (Генеративный предварительно обученный трансформер), пишет SuperCarnBlondie.

Фактически в каждом слове зашифрован смысл, раскрывающий всю суть этого ИИ.

  • Generative (Генеративный) — здесь речь идет о способности создавать новый контент. Если предыдущие программы искали или извлекали данные из сети, то ChatGPT создает оригинальный текст в ответ на запросы людей.

  • Pre-trained (предварительно обученный). Прежде чем ChatGPT стал общедоступным в конце 2022 г, он проходил обучение на огромном массиве данных из интернета. Это позволило ему освоить грамматику, факты, логические паттерны и язык человека. После этого система прошла дополнительную доработку с учетом отзывов пользователей, чтобы сделать свои ответы более полезными и безопасными.

  • Transformer (Трансформер). Это тип нейросетевой архитектуры, впервые представленный в 2017 году. Трансформеры превращают тексты в токены, которые затем превращаются в векторы, чтобы модели было проще оценить их значимость и предположить, что должно быть дальше. Благодаря этому ChatGPT генерирует связный и логический текст, а не несвязный набор слов.

