В одному з аепортів Бразилії в літак авіакомпанії British Airways, який готувався до посадки пасажирів, вдарила блискавка.

Що відомо про рідкісний випадок

Зазначається, що літак знаходився в аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на півдні Бразилії.

Коли ми дивилися у вікно, було зрозуміло, що блискавка б'є поруч з аеродромом, тому я пішов, щоб зробити кілька кадрів, думаючи, що було б добре, якби наш літак потрапив у кадр. Мені пощастило, і удар стався просто переді мною! — зазначає автор відео Бернхард Ворр. Поширити

На відео, яке було опубліковано жінкою, блискавка влучає у літак в аеропорту.

За даними Національної метеорологічної служби, аналогічні випадки трапляються із літаками один або два рази на рік.

Однак літаки сконструйовані так, щоб витрумувати удари блискавки. Однак після таких випадків літаки мають обов’язково проходити технічну перевірку, що може затримати запланований рейс.

Чому у світі почастішали появи блискавок

Дослідники з Університету Джеймса Медісона у Вірджинії (США) дізнались, що забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз.

Науковці вивчили понад 500 тис випадків гроз на території Вашингтона, округу Колумбія та у Канзас-Сіті протягом 12 років.

За їхніми словами, збільшення кількості дрібних часток у повітрі пов’язане із збільшенням кількості ударів блискавок.

Велика кількість атмосферних факторів змушує дослідників продовжувати вивчати ймовірний зв’язок між концентрацією аерозолів у повітрі та частотою появи блискавок.

Дослідники, зокрема, вивчали PM2.5 — тверді частки у повітрі розмірами до 2,5 мікрометрів та PM10 — з розмірами до 10 мікрометрів.

Вони порівнювали концентрацію цих часток у повітрі із грозовою активністю.

Так, науковці з’ясували, що на частоту появи блискавок впливає не стільки розмір крихітних частинок у повітрі, скільки їхня загальна концентрація.

Між тим, більша частина часточок у повітрі провокує і більшу появу блискавок, однак в якийсь момент, коли у повітрі присутня занадто велика кількість таких часток, частота появи блискавок зменшується, ймовірно, через втрату енергії всередині шторму.