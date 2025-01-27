В одном из аэропортов Бразилии в готовившийся к посадке пассажиров самолет авиакомпании British Airways ударила молния.
Главные тезисы
- Молния попала самолет British Airways в аэропорту на юге Бразилии.
- Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность появления молний во время гроз.
- Самолеты спроектированы для выдержки ударов молнии, однако после таких случаев проходят техническую проверку, что может повлиять на расписание рейсов.
Что известно о редком случае
Отмечается, что самолет находился в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на юге Бразилии.
На видео, опубликованном женщиной, молния попадает в самолет в аэропорту.
По данным Национальной метеорологической службы, аналогичные случаи происходят с самолетами один или два раза в год.
Однако самолеты сконструированы так, чтобы вытравливать удары молнии. Однако после таких случаев самолеты обязательно должны проходить техническую проверку, что может задержать запланированный рейс.
Почему в мире участились появления молний
Исследователи из Университета Джеймса Мэдисона в Виргинии (США) узнали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.
Ученые изучили более 500 тыс. случаев гроз на территории Вашингтона, округа Колумбия и в Канзас-Сити в течение 12 лет.
По их словам, увеличение количества мелких частиц в воздухе связано с увеличением количества ударов молний.
Большое количество атмосферных факторов заставляет исследователей продолжать изучать вероятную связь между концентрацией аэрозолей в воздухе и частотой появления молний.
Исследователи, в частности, изучали PM2.5 — твердые частицы в воздухе размерами до 2,5 микрометров и PM10 — с размерами до 10 микрометров.
Они сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с грозовой активностью.
Да, ученые выяснили, что на частоту появления молний влияет не столько размер крошечных частиц в воздухе, сколько их общая концентрация.
Между тем, большая часть частиц в воздухе провоцирует и большее появление молний, однако в какой-то момент, когда в воздухе присутствует слишком большое количество таких частиц, частота появления молний уменьшается, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.
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