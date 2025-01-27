В Бразилии молния попала в самолет — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Бразилии молния попала в самолет — видео

Молния попадает в самолет
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Источник:  Fox News

В одном из аэропортов Бразилии в готовившийся к посадке пассажиров самолет авиакомпании British Airways ударила молния.

Главные тезисы

  • Молния попала самолет British Airways в аэропорту на юге Бразилии.
  • Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность появления молний во время гроз.
  • Самолеты спроектированы для выдержки ударов молнии, однако после таких случаев проходят техническую проверку, что может повлиять на расписание рейсов.

Что известно о редком случае

Отмечается, что самолет находился в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на юге Бразилии.

Когда мы смотрели в окно, было ясно, что молния бьет рядом с аэродромом, поэтому я пошел сделать несколько кадров, думая, что было бы хорошо, если бы наш самолет попал в кадр. Мне повезло, и удар произошел прямо передо мной! — отмечает автор видео Бернхард Уорр.

На видео, опубликованном женщиной, молния попадает в самолет в аэропорту.

По данным Национальной метеорологической службы, аналогичные случаи происходят с самолетами один или два раза в год.

Однако самолеты сконструированы так, чтобы вытравливать удары молнии. Однако после таких случаев самолеты обязательно должны проходить техническую проверку, что может задержать запланированный рейс.

Почему в мире участились появления молний

Исследователи из Университета Джеймса Мэдисона в Виргинии (США) узнали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.

Ученые изучили более 500 тыс. случаев гроз на территории Вашингтона, округа Колумбия и в Канзас-Сити в течение 12 лет.

По их словам, увеличение количества мелких частиц в воздухе связано с увеличением количества ударов молний.

Большое количество атмосферных факторов заставляет исследователей продолжать изучать вероятную связь между концентрацией аэрозолей в воздухе и частотой появления молний.

Исследователи, в частности, изучали PM2.5 — твердые частицы в воздухе размерами до 2,5 микрометров и PM10 — с размерами до 10 микрометров.

Они сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с грозовой активностью.

Да, ученые выяснили, что на частоту появления молний влияет не столько размер крошечных частиц в воздухе, сколько их общая концентрация.

Между тем, большая часть частиц в воздухе провоцирует и большее появление молний, однако в какой-то момент, когда в воздухе присутствует слишком большое количество таких частиц, частота появления молний уменьшается, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.

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