У Києва з'явилося нове місто-побратим

16 листопада офіційно стало відомо про те, що Київ і Брюссель стали містами-побратимами.

Україна та ЄС посилили свої зв’язки на новому рівні

Мери Києва та Брюсселя Віталій Кличко й Філіп Клоз уже підписали угоду про співпрацю української та бельгійської столиць.

Варто звернути увагу на те, що підписання угоди відбулося під час Київського інвестиційного форуму, який відбувається в Брюсселі.

За словами Віталія Кличка, для потужного відновлення і розвитку Києва вкрай важлива міжнародна підтримка.

Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах, – додав міський голова. Поширити

Насамперед йдеться про створення реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень лікарень і лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів.

Що важливо розуміти, згідно з офіційними даними Київської міської ради, офіційний Київ встиг підписати угоди про побратимство із понад 70 містами, з них із дванадцятьма – вже після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Що важливо знати про Брюссель

Брюссель — найбільша комуна та історичний центр Брюссельського столичного регіону. Де-факто столиця Європейського Союзу і центр найбільшої міської агломерації країни.

Назва міста походить від давньонідерландського bruocsela — «селище на болоті».

В середині XX ст. місто стало важливим культурним і міжнародним центром. У ньому містяться штаб-квартира військово-політичного блоку НАТО, Ради Європейського Союзу (ЄС) та інших міжнародних організацій.

У Брюсселі проживають 50,18 % чоловіків і 49,82 % жінок.

Варто також звернути увагу на те, що половина всього брюссельського населення (51,6 %) не одружена / неодружені.