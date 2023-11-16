У Киева появился новый город-побратим
Категория
Украина
Дата публикации

У Киева появился новый город-побратим

Виталий Кличко
Киев
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16 ноября официально стало известно о том, что Киев и Брюссель стали городами-побратимами.

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Мэры Киева и Брюсселя Виталий Кличко и Филипп Клоз подписали соглашение о сотрудничестве украинской и бельгийской столиц.

Следует обратить внимание на то, что подписание соглашения состоялось во время проходящего в Брюсселе Киевского инвестиционного форума.

По словам Виталия Кличко, для мощного восстановления и развития Киева очень важна международная поддержка.

Брюссельская платформа, которую в прошлом году создали европейские города для помощи Киеву, уже дала старт активным процессам в важных для Киева проектах, – добавил городской глава.

Прежде всего, речь идет о создании реабилитационного центра для военных, оснащении отделений больниц и лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов.

Что важно понимать, согласно официальным данным Киевского городского совета, официальный Киев успел подписать соглашения о побратимстве с более чем 70 городами, из них с двенадцатью – уже после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Что важно знать о Брюсселе

Брюссель – крупнейшая коммуна и исторический центр Брюссельского столичного региона. Де-факто столица Европейского Союза и центр крупнейшей городской агломерации страны.

Название города происходит от древненидерландского bruocsela - "поселок на болоте".

В середине XX века. город стал важным культурным и международным центром. В нем находится штаб-квартира военно-политического блока НАТО, Совета Европейского Союза (ЕС) и других международных организаций.

В Брюсселе проживают 50,18% мужчин и 49,82% женщин.

Что также интересно, половина всего брюссельского населения (51,6 %) не замужем/холосты.

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