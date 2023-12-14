У РФ призначили нового командира крейсера "Москва" через півроку після його знищення — ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації

У РФ призначили нового командира крейсера "Москва" через півроку після його знищення — ГУР

ГУР
крейсер "Москва"

Головне управління розвідки показало документ Міноборони РФ про призначення нового командира крейсера "Москва" за 10 вересня 2022 року. Ним став Андрій Саватєєв.

Новий командир крейсера "Москва"

ГУР оприлюднило витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом «для службового користування».

Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «Москва»  з’явився новий командир ― Саватєєв Андрій Ігорович.

Фото: ГУР

Саватєєв призначили на вакантну посаду як тимчасового виконувача обов'язків.  

Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «Москва» у квітні 2022 року.

Знищення крейсера "Москва"

Ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня 2022 року. Напередодні його уразили українські війська двома ракетами «Нептун» берегового ракетного комплексу «Нептун», коли крейсер перебував в районі острова Зміїний.

Увечері 14 квітня 2022 року Міноборони РФ заявило, що ракетний крейсер «Москва» через вибух боєзапасу втратив стійкість і в умовах шторму затонув.

За даними України, з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалося врятувати лише 58.

Варто зазначити, що «Москва» — перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Чорному морі знайшли дірявий пліт з речами моряків з крейсера "Москва"
У Чорному морі знайшли дірявий пліт з речами моряків з крейсера "Москва"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти дізнались подробиці знищення ракетного крейсера "Москва"
Журналісти дізнались подробиці знищення ракетного крейсера "Москва"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загинуло 30 членів екіпажу — відверте зізнання того, хто вижив на крейсері "Москва"
Загинуло 30 членів екіпажу — відверте зізнання того, хто вижив на крейсері "Москва"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм