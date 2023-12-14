У РФ призначили нового командира крейсера "Москва" через півроку після його знищення — ГУР

Головне управління розвідки показало документ Міноборони РФ про призначення нового командира крейсера "Москва" за 10 вересня 2022 року. Ним став Андрій Саватєєв.

Новий командир крейсера "Москва"

ГУР оприлюднило витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом «для службового користування».

Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «Москва» з’явився новий командир ― Саватєєв Андрій Ігорович. Поширити

Фото: ГУР

Саватєєв призначили на вакантну посаду як тимчасового виконувача обов'язків.

Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «Москва» у квітні 2022 року.

Знищення крейсера "Москва"

Ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня 2022 року. Напередодні його уразили українські війська двома ракетами «Нептун» берегового ракетного комплексу «Нептун», коли крейсер перебував в районі острова Зміїний.

Увечері 14 квітня 2022 року Міноборони РФ заявило, що ракетний крейсер «Москва» через вибух боєзапасу втратив стійкість і в умовах шторму затонув.

За даними України, з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалося врятувати лише 58.

Варто зазначити, що «Москва» — перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни.