В РФ назначили нового командира крейсера "Москва" через полгода после его уничтожения — ГУР

Главное управление разведки показало документ Минобороны РФ о назначении нового командира крейсера "Москва" за 10 сентября 2022 года. Им стал Андрей Саватеев.

Новый командир крейсера "Москва"

ГУР обнародовало выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом «для служебного пользования».

Согласно датированному 10 сентября 2022 г. документу, у флагмана российского черноморского флота крейсера «Москва» появился новый командир ― Саватеев Андрей Игоревич. Поделиться

Фото: ГУР

Саватеев был назначен на вакантную должность как временно исполняющий обязанности.

Напомним, Силы безопасности и обороны Украины уничтожили крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

Уничтожение крейсера "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. Накануне его поразили украинские войска двумя ракетами Нептун берегового ракетного комплекса Нептун, когда крейсер находился в районе острова Змеиный.

Вечером 14 апреля 2022 года Минобороны РФ заявило, что ракетный крейсер «Москва» из-за взрыва боезапаса потерял устойчивость и в условиях шторма затонул.

По данным Украины, из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58.

Стоит отметить, что Москва — первый потерянный флагман российского флота со времен русско-японской войны.