В РФ назначили нового командира крейсера "Москва" через полгода после его уничтожения — ГУР

Главное управление разведки показало документ Минобороны РФ о назначении нового командира крейсера "Москва" за 10 сентября 2022 года. Им стал Андрей Саватеев.
Новый командир крейсера "Москва"
ГУР обнародовало выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом «для служебного пользования».
Саватеев был назначен на вакантную должность как временно исполняющий обязанности.
Напомним, Силы безопасности и обороны Украины уничтожили крейсер "Москва" в апреле 2022 года.
Уничтожение крейсера "Москва"
Ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. Накануне его поразили украинские войска двумя ракетами Нептун берегового ракетного комплекса Нептун, когда крейсер находился в районе острова Змеиный.
Вечером 14 апреля 2022 года Минобороны РФ заявило, что ракетный крейсер «Москва» из-за взрыва боезапаса потерял устойчивость и в условиях шторма затонул.
По данным Украины, из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58.
Стоит отметить, что Москва — первый потерянный флагман российского флота со времен русско-японской войны.
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