Близько 60 років генетики намагались виявити ген, який відповідає за рудий колір шерсті в котів.
Головні тези:
- Спеціалісти з Стенфордського університету відкрили, що рудий колір шерсті у котів результат відсутності певного сегмента ДНК у котячому геномі.
- Виявлено, що мутований ген Arhgap36 на Х-хромосомі відповідає за руде забарвлення шерсті в котів та різне забарвлення у котів і кішок.
- Мутації у гені Arhgap36 не впливають негативно на здоров’я котів, проте можуть створити проблеми у розвитку інших тварин.
- Дослідження показали, що ген Arhgap36 пригнічує гени кольорових пігментів, змінюючи темно-коричневі та чорні пігменти в руду шерсть.
- Нові відкриття у генетиці дозволяють краще зрозуміти механізми формування рудого забарвлення шерсті у котів та вивчити особливості мутацій у генах.
Що відомо про причини рудого забарвлення котів
Зокрема, науковці зі Стенфордського університету з’ясували, що будь-який рудий відтінок шерсті в котів є наслідком відсутності сегмента ДНК у небілковій частині котячого геному.
Науковець та його колеги дізнались, що клітини шкіри котів, з яких росте шерсть із рудим забарвленням, виробляють у у 13 разів більше РНК гена Arhgap36, ніж клітини шкіри котів, які не мають рудої шерсті.
Науковці підкреслюють, що один з отриманих ними результатів не став несподіванкою. Дослідники передбачали, що існує мутований ген, який пояснює різний відтінок померанчого кольору шерсті у рудих котів різної статі.
Більшість помаранчевих котів є самцями, тоді як у більшості кішок з помаранчевою шерстю з'являються плями різних кольорів.
Як генетика формує відмінності у забарвленні шерсті рудих котів різних статей
Двом командам науковців вдалось підтвердити, що мутований ген, який відповідає за руде забарвлення шерсті в котів, знаходиться на Х-хромосомі, що зумовлює різне забарвлення шерсті в рудих котів різної статі.
Порівняно із самцями, які мають лише одну копію цієї мутації на своїй єдиній Х-хромосомі, самки мають дві копії, по одній на кожній Х-хромосомі, яку вони отримують від кожного з батьків.
Науковці підкреслюють, що такі мутації не несуть негативних наслідків для здоров’я котів.
Однак дослідники підкреслюють, що ген Arhgap36 створює проблеми у розвитку інших тварин.
Проте, швидше за все, у помаранчевих котів ген надмірно експресується тільки у пігментних клітинах, які розвиваються та дозрівають.
За результатами ще одного дослідження, проведенного генетиком з Університету Кюсю Хідехіро Тохом, Arhgap36 дійсно сприяє появі рудої шерсті в котів.
За їхніми даними, більше виявлення цього гена пригнічує гени кольорових пігментів змінюючи темно-коричневі та чорні пігменти еумеланіну на червонувато-жовті пігменти феомеланіну.
Більше по темі
- Категорія
- Коти
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Коти
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-