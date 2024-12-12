Близько 60 років генетики намагались виявити ген, який відповідає за рудий колір шерсті в котів.

Що відомо про причини рудого забарвлення котів

Зокрема, науковці зі Стенфордського університету з’ясували, що будь-який рудий відтінок шерсті в котів є наслідком відсутності сегмента ДНК у небілковій частині котячого геному.

Це була генетична загадка, головоломка, — пояснює генетик зі Стенфордського університету Грег Барш. Поширити

Науковець та його колеги дізнались, що клітини шкіри котів, з яких росте шерсть із рудим забарвленням, виробляють у у 13 разів більше РНК гена Arhgap36, ніж клітини шкіри котів, які не мають рудої шерсті.

Рудий кіт

Очікуючи, що білок, який кодує ділянку надпродуктивного гена Arhgap36, мутував, дослідники були здивовані, коли виявили, що послідовність, яка передує йому, містить делецію, яка, ймовірно, впливає на решту експресії гена. Видалення в 5 кілобазах було присутнє у кожного помаранчевого кота, якого дослідники вивчили з бази даних 188 котів, що включала 145 помаранчевих, 6 ситцевих і 37 непомаранчевих котів, — зазначається у дослідженні науковців. Поширити

Науковці підкреслюють, що один з отриманих ними результатів не став несподіванкою. Дослідники передбачали, що існує мутований ген, який пояснює різний відтінок померанчого кольору шерсті у рудих котів різної статі.

Більшість помаранчевих котів є самцями, тоді як у більшості кішок з помаранчевою шерстю з'являються плями різних кольорів.

У сукупності ці спостереження надають переконливі генетичні та геномні докази того, що делеція 5 кб спричиняє зчеплений зі статтю помаранчевий колір, — підкреслюють дослідники. Поширити

Як генетика формує відмінності у забарвленні шерсті рудих котів різних статей

Двом командам науковців вдалось підтвердити, що мутований ген, який відповідає за руде забарвлення шерсті в котів, знаходиться на Х-хромосомі, що зумовлює різне забарвлення шерсті в рудих котів різної статі.

Порівняно із самцями, які мають лише одну копію цієї мутації на своїй єдиній Х-хромосомі, самки мають дві копії, по одній на кожній Х-хромосомі, яку вони отримують від кожного з батьків.

Ссавці випадковим чином інактивують одну з двох Х-хромосом у кожній клітині, щоб уникнути експресії надлишку продуктів хромосоми. Це призводить до того, що самки помаранчевих кошенят мають активну помаранчеву мутацію в деяких клітинах шкіри, що розвиваються, поруч із сусідніми клітинами, в яких Х-хромосома з мутованим геном деактивована, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

Науковці підкреслюють, що такі мутації не несуть негативних наслідків для здоров’я котів.

Однак дослідники підкреслюють, що ген Arhgap36 створює проблеми у розвитку інших тварин.

Проте, швидше за все, у помаранчевих котів ген надмірно експресується тільки у пігментних клітинах, які розвиваються та дозрівають.

Різниця між черепаховими і ситцевими котами полягає в наявності додаткової мутації білої плямистості у ситцевих, яка впливає на здатність меланоцитів, що розвиваються, виживати, коли вони мігрують від нервового гребеня, дозволяючи клонам меланоцитів, які виживають, поширюватися в більшій області тіла, — пояснюють науковці. Поширити

За результатами ще одного дослідження, проведенного генетиком з Університету Кюсю Хідехіро Тохом, Arhgap36 дійсно сприяє появі рудої шерсті в котів.