Около 60 лет генетики пытались обнаружить ген, отвечающий за рыжий цвет шерсти у кошек.

Что известно о причинах рыжей окраски котов

В частности, ученые из Стэнфордского университета выяснили, что любой рыжий оттенок шерсти у кошек является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома.

Это была генетическая загадка, головоломка, — объясняет генетик из Стэнфордского университета Грег Барш. Поделиться

Ученый и его коллеги узнали, что клетки кожи кошек, из которых растет шерсть с рыжей окраской, производят в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем клетки кожи кошек, не имеющие рыжей шерсти.

Рыжий кот

Ожидая, что белок, кодирующий участок сверхпродуктивного гена Arhgap36, мутировал, исследователи были удивлены, когда обнаружили, что предшествующая ему последовательность содержит делецию, которая, вероятно, влияет на остальную экспрессию гена. Удаление в 5 килобазах присутствовало у каждого оранжевого кота, которого исследователи изучили из базы данных 188 кошек, включавшей 145 оранжевых, 6 ситцевых и 37 неоранжевых кошек, — отмечается в исследовании ученых. Поделиться

Ученые подчеркивают, что один из полученных ими результатов не стал неожиданностью. Исследователи предполагали, что существует мутированный ген, объясняющий разный оттенок оранжевого цвета шерсти у рыжих кошек разного пола.

Большинство оранжевых кошек являются самцами, тогда как у большинства кошек с оранжевой шерстью появляются пятна разных цветов.

В совокупности эти наблюдения предоставляют убедительные генетические и геномные доказательства того, что делеция 5 кб вызывает сцепленный с полом оранжевый цвет, — подчеркивают исследователи. Поделиться

Как генетика формирует отличия в окраске шерсти рыжих кошек разных полов

Двум командам ученых удалось подтвердить, что мутированный ген, отвечающий за рыжую окраску шерсти у кошек, находится на Х-хромосоме, что обуславливает разную окраску шерсти у рыжих кошек разного пола.

По сравнению с самцами, имеющими только одну копию этой мутации на своей единственной Х-хромосоме, у самок две копии, по одной на каждой Х-хромосоме, которую они получают от каждого родителя.

Млекопитающие случайным образом инактивируют одну из двух Х-хромосом в каждой клетке во избежание экспрессии избытка продуктов хромосомы. Это приводит к тому, что самки оранжевых котят имеют активную оранжевую мутацию в некоторых развивающихся клетках кожи рядом с соседними клетками, в которых Х-хромосома с мутированным геном деактивирована, — объясняют авторы материала. Поделиться

Ученые подчеркивают, что такие мутации не несут негативных последствий для здоровья кошек.

Однако исследователи подчеркивают, что ген Arhgap36 создает проблемы в развитии других животных.

Однако, скорее всего, у оранжевых кошек ген чрезмерно экспрессируется только в развивающихся и созревающих пигментных клетках.

Разница между черепаховыми и ситцевыми котами заключается в наличии дополнительной мутации белой пятнистости у ситцевых, которая влияет на способность развивающихся меланоцитов выживать, когда они мигрируют от нервного гребня, позволяя клонам выживаемых меланоцитов распространяться в большей области тела, — поясню. . Поделиться

По результатам еще одного исследования, проведенного генетиком из Университета Кюсю Хидехиро Тохом, Arhgap36 действительно способствует появлению рыжей шерсти у кошек.