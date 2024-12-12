Около 60 лет генетики пытались обнаружить ген, отвечающий за рыжий цвет шерсти у кошек.
Главные тезисы
- Мутации в гене Arhgap36 отвечают за появление рыжей окраски шерсти у кошек и котов.
- Исследования позволяют лучше понять механизмы формирования окраски у кошек и изучить мутации в генах, ответственных за цвет шерсти.
- Рыжая шерсть у кошек не влияет негативно на их здоровье, однако может создавать проблемы в развитии других животных.
- Ген Arhgap36 ингибирует гены цветных пигментов, приводя к изменению темных пигментов в рыжую шерсть.
- Ученые выяснили, что рыжая окраска шерсти у кошек связана с отсутствием определенного сегмента ДНК в кошачьем геноме.
Что известно о причинах рыжей окраски котов
В частности, ученые из Стэнфордского университета выяснили, что любой рыжий оттенок шерсти у кошек является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома.
Ученый и его коллеги узнали, что клетки кожи кошек, из которых растет шерсть с рыжей окраской, производят в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем клетки кожи кошек, не имеющие рыжей шерсти.
Ученые подчеркивают, что один из полученных ими результатов не стал неожиданностью. Исследователи предполагали, что существует мутированный ген, объясняющий разный оттенок оранжевого цвета шерсти у рыжих кошек разного пола.
Большинство оранжевых кошек являются самцами, тогда как у большинства кошек с оранжевой шерстью появляются пятна разных цветов.
Как генетика формирует отличия в окраске шерсти рыжих кошек разных полов
Двум командам ученых удалось подтвердить, что мутированный ген, отвечающий за рыжую окраску шерсти у кошек, находится на Х-хромосоме, что обуславливает разную окраску шерсти у рыжих кошек разного пола.
По сравнению с самцами, имеющими только одну копию этой мутации на своей единственной Х-хромосоме, у самок две копии, по одной на каждой Х-хромосоме, которую они получают от каждого родителя.
Ученые подчеркивают, что такие мутации не несут негативных последствий для здоровья кошек.
Однако исследователи подчеркивают, что ген Arhgap36 создает проблемы в развитии других животных.
Однако, скорее всего, у оранжевых кошек ген чрезмерно экспрессируется только в развивающихся и созревающих пигментных клетках.
По результатам еще одного исследования, проведенного генетиком из Университета Кюсю Хидехиро Тохом, Arhgap36 действительно способствует появлению рыжей шерсти у кошек.
По их данным, большее обнаружение этого гена угнетает гены цветных пигментов изменяя темно-коричневые и черные пигменты еумеланина на красновато-желтые пигменты феомеланина.
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