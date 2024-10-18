Ученые доказали невероятный факт о котах
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые доказали невероятный факт о котах

Кот
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Источник:  Science Alert

Исследователь Петер Понграц из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провел исследование и доказал, что коты действительно способны демонстрировать свойства аморфных тел, приближаясь к природе жидкости.

Главные тезисы

  • Коты оказались способны “просачиваться” сквозь мелкие отверстия, аналогично свойствам аморфных тел.
  • Исследование показало, что кошки осознают собственные размеры и могут адаптироваться к форме контейнера.
  • Ученые разработали комфортные условия для исследования.
  • Собаки и кошки по-разному реагируют на отверстия: собаки избегают слишком маленьких, а кошки способны проникать через разнообразные отверстия.
  • Эксперименты с котами подтвердили, что осознание размеров тела играет важную роль в принятии решений, особенно при выборе стратегии прохождения через отверстия.

Что известно о невероятном свойстве кошек "просачиваться" сквозь мелкие отверстия

Отмечается, что Понграц доказал, что, сталкиваясь с рядом все более мелких отверстий, коты способны "просачиваться" сквозь них подобно жидкости, хотя и имеют колебания в случае, если отверстие слишком мелкое.

Кроме того, ученый убедился, что коты имеют определенный уровень самосознания относительно размеров собственного тела.

В частности, в 2014 году Марк-Антуан Фардин в научной статье доказал, что кошки со временем начинают трансформироваться в соответствии с формой контейнера, в котором находятся.

Кошки умеют продвигаться сквозь предметы подобно жидкости
Кот

Это определенным образом помещает кошек в категорию аморфных тел — не совсем жестких, но и редких.

Целью исследования Понграца была попытка определить, осознают ли кошки собственное тело. В частности, исследователь принимал в 2019 году участвовавший в аналогичном исследовании по собакам.

По его результатам оказалось, что собаки избегают отверстий, которые, по их мнению, слишком малы для них. Это доказывает, что они осознают свои размеры и умеют использовать эту информацию.

Что показали результаты исследования с котами

Из-за нрава исследования котов кажется значительно сложнее. Поэтому Понграц разработал условия исследования, максимально комфортные именно для кошек.

Он сделал установку из досок с вырезанными отверстиями. Одна серия их состояла из отверстий разной ширины, а вторая с разной высотой.

Испытания прошли 30 из 38 кошек, но его результаты можно считать показательными. В большинстве отверстий кошки проникали к своему человеку с другой стороны без колебаний, даже когда отверстие было в половину ширины их тела.

Но в случае с панелями разной высоты они колебались, если отверстие было короче высоты их холки, и даже искали альтернативные решения, например, полностью перепрыгивали через панель.

Такому поведению были более подвержены высшие кошки, что свидетельствует, что осознание размеров тела играет роль в принятии решений.

Кроме того, поскольку испытания проводились в домах кошек, где они чувствовали себя в безопасности, такие колебания вряд ли были связаны с опасениями находящейся по ту сторону панели.

Эксперимент также показал, что кошки по-разному воспринимают ширину и высоту отверстия. Узкое отверстие не вызывало опасений, и они легко просачивались сквозь него. Но высота отверстия требовала большего внимания, особенно если кошке приходилось пригибаться, чтобы пробраться через нее.

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