Жительницу Британии ошеломило возвращение кота через несколько дней после кремации
Категория
Мир
Дата публикации

Жительницу Британии ошеломило возвращение кота через несколько дней после кремации

Кот Тед
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Источник:  BBC

Жительница Северного Йоркшира в Великобритании Никки Найт была ошеломлена неожиданным возвращением ее кота Теда, после его смерти и кремации за несколько дней до этого.

Главные тезисы

  • Жительница Британии была шокирована возвращением кота Теда через несколько дней после его смерти и кремации.
  • Крематорий совершил ошибку, проведя кремацию другого кота, а не Теда, что вызвало удивление и эмоции у женщины и ее соседей.
  • Несмотря на потрясающий поворот событий, владельца мертвого кота так и не нашли, предполагая, что животное могло принадлежать местной ферме.
  • История стала удивительным примером непредсказуемых событий и деятельности крематория в Британии, привлекая внимание общественности и вызывая обсуждения.
  • Жители решили пожертвовать деньги на спасение животных, как благотворительный жест после случившегося.

Что известно об удивительном возвращении кота после кремации.

Отмечается, что жительница Ньюби на территории Северного Йоркшира получила сообщение о смерти своего кота в тот момент, когда находилась на отдыхе на турецком курорте Даламан.

Соседи сообщили Никки Найт, что ее любимый кот Тед утонул в бассейне.

Соседи даже послали женщине видео с телом мертвого черно-белого кота.

Испытав шок, Никки обратилась в крематорий Heavenly Pets и договорилась о кремации тела своего домашнего любимца.

Однако всего за 4 дня кот Тед, считавшийся умершим и кремированным, вернулся домой.

Шокированные соседи позвонили по телефону Никки и поделились потрясающей новостью.

Поначалу я не поверила соседке. Мне пришлось заставить ее связаться со мной по FaceTime, чтобы я смогла убедиться, что Тед действительно жив. Я заплатила 130 фунтов стерлингов, чтобы кремировать чужую кошку, — рассказывает женщина.

Что известно об ошибочной кремации другого мертвого кота

После возвращения из отпуска Никки посетила крематорий, где получила на память пакетик с прахом неизвестного кота.

Пакет был отмечен надписью "Не мертвый Тед" и содержал отпечаток лапы в рамке, отпечатки носа, маленькую баночку с образцом шерсти, открытку с сочувствием, пачку семян незабудки и официальный сертификат о кремации.

В Британии кот совершил удивительное возвращение через несколько дней после кремации.
Памятник после кремации неизвестного мертвого кота

Собственника мертвого кота найти так и не удалось. По мнению Никки и представителей крематория, умершее животное могло принадлежать местной ферме.

В качестве благотворительного жеста сотрудники крематория объявили о своем намерении отказаться от платы за кремацию и вместо этого пожертвовать ее местному центру спасения кошек.

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