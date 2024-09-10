Жительница Северного Йоркшира в Великобритании Никки Найт была ошеломлена неожиданным возвращением ее кота Теда, после его смерти и кремации за несколько дней до этого.
Главные тезисы
- Жительница Британии была шокирована возвращением кота Теда через несколько дней после его смерти и кремации.
- Крематорий совершил ошибку, проведя кремацию другого кота, а не Теда, что вызвало удивление и эмоции у женщины и ее соседей.
- Несмотря на потрясающий поворот событий, владельца мертвого кота так и не нашли, предполагая, что животное могло принадлежать местной ферме.
- История стала удивительным примером непредсказуемых событий и деятельности крематория в Британии, привлекая внимание общественности и вызывая обсуждения.
- Жители решили пожертвовать деньги на спасение животных, как благотворительный жест после случившегося.
Что известно об удивительном возвращении кота после кремации.
Отмечается, что жительница Ньюби на территории Северного Йоркшира получила сообщение о смерти своего кота в тот момент, когда находилась на отдыхе на турецком курорте Даламан.
Соседи сообщили Никки Найт, что ее любимый кот Тед утонул в бассейне.
Соседи даже послали женщине видео с телом мертвого черно-белого кота.
Испытав шок, Никки обратилась в крематорий Heavenly Pets и договорилась о кремации тела своего домашнего любимца.
Однако всего за 4 дня кот Тед, считавшийся умершим и кремированным, вернулся домой.
Шокированные соседи позвонили по телефону Никки и поделились потрясающей новостью.
Что известно об ошибочной кремации другого мертвого кота
После возвращения из отпуска Никки посетила крематорий, где получила на память пакетик с прахом неизвестного кота.
Пакет был отмечен надписью "Не мертвый Тед" и содержал отпечаток лапы в рамке, отпечатки носа, маленькую баночку с образцом шерсти, открытку с сочувствием, пачку семян незабудки и официальный сертификат о кремации.
Собственника мертвого кота найти так и не удалось. По мнению Никки и представителей крематория, умершее животное могло принадлежать местной ферме.
В качестве благотворительного жеста сотрудники крематория объявили о своем намерении отказаться от платы за кремацию и вместо этого пожертвовать ее местному центру спасения кошек.
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