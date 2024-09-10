Жительница Северного Йоркшира в Великобритании Никки Найт была ошеломлена неожиданным возвращением ее кота Теда, после его смерти и кремации за несколько дней до этого.

Что известно об удивительном возвращении кота после кремации.

Отмечается, что жительница Ньюби на территории Северного Йоркшира получила сообщение о смерти своего кота в тот момент, когда находилась на отдыхе на турецком курорте Даламан.

Соседи сообщили Никки Найт, что ее любимый кот Тед утонул в бассейне.

Соседи даже послали женщине видео с телом мертвого черно-белого кота.

Испытав шок, Никки обратилась в крематорий Heavenly Pets и договорилась о кремации тела своего домашнего любимца.

Однако всего за 4 дня кот Тед, считавшийся умершим и кремированным, вернулся домой.

Шокированные соседи позвонили по телефону Никки и поделились потрясающей новостью.

Поначалу я не поверила соседке. Мне пришлось заставить ее связаться со мной по FaceTime, чтобы я смогла убедиться, что Тед действительно жив. Я заплатила 130 фунтов стерлингов, чтобы кремировать чужую кошку, — рассказывает женщина. Поделиться

Что известно об ошибочной кремации другого мертвого кота

После возвращения из отпуска Никки посетила крематорий, где получила на память пакетик с прахом неизвестного кота.

Пакет был отмечен надписью "Не мертвый Тед" и содержал отпечаток лапы в рамке, отпечатки носа, маленькую баночку с образцом шерсти, открытку с сочувствием, пачку семян незабудки и официальный сертификат о кремации.

Памятник после кремации неизвестного мертвого кота

Собственника мертвого кота найти так и не удалось. По мнению Никки и представителей крематория, умершее животное могло принадлежать местной ферме.

В качестве благотворительного жеста сотрудники крематория объявили о своем намерении отказаться от платы за кремацию и вместо этого пожертвовать ее местному центру спасения кошек.