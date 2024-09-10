Мешканка Північного Йоркшира у Великій Британії Ніккі Найт була приголомшена несподіваним поверненням її кота Теда, після нібито його смерті та кремації за кілька днів до цього.

Що відомо про дивовжне повернення кота після кремації

Зазначається, що жителька міста Ньюбі на території Північного Йоркшира отримала повідомлення про смерть свого кота у той момент, коли перебувала на відпочинку на турецькому курорті Даламан.

Сусіди повідомили Ніккі Найт, що її улюблений кіт Тед потонув у басейні.

Сусіди навіть надіслали жінці відео із тілом мертвого чорно-білого кота.

Переживши шок, Ніккі звернулась до крематорію Heavenly Pets і домовилась про кремацію тіла свого домашнього улюбленця.

Однак усього за 4 дні кіт Тед, який вважався померлим та кремованим, повернувся додому.

Шоковані сусіди зателефонували Ніккі і поділились приголомшливою новиною.

Спочатку я не повірила сусідці. Мені довелося змусити її зв'язатися зі мною по FaceTime, щоб я змогла переконатися, що Тед дійсно живий. Я заплатила 130 фунтів стерлінгів, щоб кремувати чужу кішку, — розповідає жінка. Поширити

Що відомо про помилкову кремацію іншого мертвого кота

Після повернення з відпустки Ніккі навідалась до крематорію, де отримала на пам'ять пакетик з прахом невідомого кота.

Пакет був позначений написом "Не мертвий Тед" та містив відбиток лапи в рамці, відбитки носа, маленьку баночку зі зразком шерсті, листівку зі співчуттям, пачку насіння незабудки і офіційний сертифікат про кремацію.

Пам’ятка після кремації невідомого мертвого кота

Власника мертвого кота знайти так і не вдалось. На думку Ніккі та представників крематорію, померла тварина могла належати місцевій фермі.

У якості благодійного жесту співробітники крематорію оголосили про свій намір відмовитися від плати за кремацію і замість цього пожертвувати її місцевому центру порятунку котів.