Мешканка Північного Йоркшира у Великій Британії Ніккі Найт була приголомшена несподіваним поверненням її кота Теда, після нібито його смерті та кремації за кілька днів до цього.
Головні тези:
- Мешканка Північного Йоркшира була шокована поверненням свого кота Теда після кремації.
- Сусіди сповістили жінку про смерть кота, після чого вона домовилася про кремацію улюбленця, але він повернувся додому живим через 4 дні.
- Ніккі отримала пам'ятні предмети від крематорію, що зробили помилкову кремацію іншого кота.
- Місцеві жителі спрямували зусилля на пошуки власника мертвого кота, плануючи пожертвувати кошти на порятунок тварин.
- Ця історія стала дивовижним прикладом непередбачуваних подій та діяльності крематорію в Британії.
Що відомо про дивовжне повернення кота після кремації
Зазначається, що жителька міста Ньюбі на території Північного Йоркшира отримала повідомлення про смерть свого кота у той момент, коли перебувала на відпочинку на турецькому курорті Даламан.
Сусіди повідомили Ніккі Найт, що її улюблений кіт Тед потонув у басейні.
Сусіди навіть надіслали жінці відео із тілом мертвого чорно-білого кота.
Переживши шок, Ніккі звернулась до крематорію Heavenly Pets і домовилась про кремацію тіла свого домашнього улюбленця.
Однак усього за 4 дні кіт Тед, який вважався померлим та кремованим, повернувся додому.
Шоковані сусіди зателефонували Ніккі і поділились приголомшливою новиною.
Що відомо про помилкову кремацію іншого мертвого кота
Після повернення з відпустки Ніккі навідалась до крематорію, де отримала на пам'ять пакетик з прахом невідомого кота.
Пакет був позначений написом "Не мертвий Тед" та містив відбиток лапи в рамці, відбитки носа, маленьку баночку зі зразком шерсті, листівку зі співчуттям, пачку насіння незабудки і офіційний сертифікат про кремацію.
Власника мертвого кота знайти так і не вдалось. На думку Ніккі та представників крематорію, померла тварина могла належати місцевій фермі.
У якості благодійного жесту співробітники крематорію оголосили про свій намір відмовитися від плати за кремацію і замість цього пожертвувати її місцевому центру порятунку котів.
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