Мешканку Британії приголомшило повернення кота через кілька днів після кремації
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Мешканку Британії приголомшило повернення кота через кілька днів після кремації

Кіт Тед
Джерело:  BBC

Мешканка Північного Йоркшира у Великій Британії Ніккі Найт була приголомшена несподіваним поверненням її кота Теда, після нібито його смерті та кремації за кілька днів до цього. 

Головні тези:

  • Мешканка Північного Йоркшира була шокована поверненням свого кота Теда після кремації.
  • Сусіди сповістили жінку про смерть кота, після чого вона домовилася про кремацію улюбленця, але він повернувся додому живим через 4 дні.
  • Ніккі отримала пам'ятні предмети від крематорію, що зробили помилкову кремацію іншого кота.
  • Місцеві жителі спрямували зусилля на пошуки власника мертвого кота, плануючи пожертвувати кошти на порятунок тварин.
  • Ця історія стала дивовижним прикладом непередбачуваних подій та діяльності крематорію в Британії.

Що відомо про дивовжне повернення кота після кремації

Зазначається, що жителька міста Ньюбі на території Північного Йоркшира отримала повідомлення про смерть свого кота у той момент, коли перебувала на відпочинку на турецькому курорті Даламан.

Сусіди повідомили Ніккі Найт, що її улюблений кіт Тед потонув у басейні.

Сусіди навіть надіслали жінці відео із тілом мертвого чорно-білого кота.

Переживши шок, Ніккі звернулась до крематорію Heavenly Pets і домовилась про кремацію тіла свого домашнього улюбленця.

Однак усього за 4 дні кіт Тед, який вважався померлим та кремованим, повернувся додому.

Шоковані сусіди зателефонували Ніккі і поділились приголомшливою новиною.

Спочатку я не повірила сусідці. Мені довелося змусити її зв'язатися зі мною по FaceTime, щоб я змогла переконатися, що Тед дійсно живий. Я заплатила 130 фунтів стерлінгів, щоб кремувати чужу кішку, — розповідає жінка.

Що відомо про помилкову кремацію іншого мертвого кота

Після повернення з відпустки Ніккі навідалась до крематорію, де отримала на пам'ять пакетик з прахом невідомого кота.

Пакет був позначений написом "Не мертвий Тед" та містив відбиток лапи в рамці, відбитки носа, маленьку баночку зі зразком шерсті, листівку зі співчуттям, пачку насіння незабудки і офіційний сертифікат про кремацію.

В Британії кіт здійснив дивовижне повернення через кілька днів після кремації
Пам’ятка після кремації невідомого мертвого кота

Власника мертвого кота знайти так і не вдалось. На думку Ніккі та представників крематорію, померла тварина могла належати місцевій фермі.

У якості благодійного жесту співробітники крематорію оголосили про свій намір відмовитися від плати за кремацію і замість цього пожертвувати її місцевому центру порятунку котів.

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