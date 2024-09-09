У Шотландії народилось 6 кошенят, які страждають дуже рідкісною вадою і постійно змінюють колір своєї шерсті.

Що відомо про унікальних кошенят та постійну зміну ними кольору шерсті

Зазначається, що у кошенят виявили розлад, пов’язаний із явищем, яке має назву "шерстяна лихоманка".

На думку ветеринарів та науковців, постійна зміна пігментації шерсті пов’язана з порушенням цього механізму ще під час перебування кошеняти в утробі матері, викликаним, своєю чергою, реакцією на стрес або хворобу кішки-матері під час вагітності.

Шість кошенят народились із здатністю змінювати шірсть у різних відтінках сірого, а з часом їхня шерсть зовсім потемніє.

Восьмитижневі кошенята були врятовані і доставлені до притулку Шотландського товариства захисту тварин (SPCA) після того, як влада виявила їхні неналежні умови життя.

Наразі ці кошенята в очікуванні на новий дім.

У Шотландії народились рідкісні кошенята

Що відомо про "шерстяну лихоманку"

Це дуже рідкісне явище, і я ніколи раніше не бачив, щоб воно торкнулося цілого виводка. Зміна забарвлення може тривати місяцями і може стати шоком для людей, які думають, що прилаштували кошеня "рідкісного забарвлення", а через пару місяців бачать, як кошеня перетворюється на чорного, — пояснює ветеринар Шотландського товариства захисту тварин Джо Нілсон. Поширити

За його словами, не існує якоїсь чіткої інфекції, яка провокує лихоманку.

Її може спричинити будь-що, що призводить до значного підвищення температури тіла матері, це може бути будь-яка інфекція або просто сильний стрес.

За його словами, це настільки рідкісне явище, що точна причина до кінця не з'ясована, але, ймовірно, це відбувається лише тоді, коли температура підіймається на певному етапі вагітності.

При цьому таке явище зовсім не шкодить кошенятам, і ці шестеро здорові та шукають свій вічний дім у люблячій родині.