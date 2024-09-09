У Шотландії народилось 6 кошенят, які страждають дуже рідкісною вадою і постійно змінюють колір своєї шерсті.
Головні тези:
- У Шотландії народилося 6 кошенят з унікальною вадою - постійною зміною коліру шерсті.
- Ветеринари та науковці пов'язують постійну зміну пігментації шерсті з “шерстяною лихоманкою”, викликаною стресом чи хворобою кішки-матері під час вагітності.
- Шість унікальних кошенят були врятовані і чекають на новий дім.
- Зміна кольору шерсті у кошенят може тривати місяцями, але не шкодить їхньому здоров'ю.
- Шестеро кошенят із Шотландії з шерстяною лихоманкою шукають люблячі родини для усиновлення.
Що відомо про унікальних кошенят та постійну зміну ними кольору шерсті
Зазначається, що у кошенят виявили розлад, пов’язаний із явищем, яке має назву "шерстяна лихоманка".
На думку ветеринарів та науковців, постійна зміна пігментації шерсті пов’язана з порушенням цього механізму ще під час перебування кошеняти в утробі матері, викликаним, своєю чергою, реакцією на стрес або хворобу кішки-матері під час вагітності.
Шість кошенят народились із здатністю змінювати шірсть у різних відтінках сірого, а з часом їхня шерсть зовсім потемніє.
Восьмитижневі кошенята були врятовані і доставлені до притулку Шотландського товариства захисту тварин (SPCA) після того, як влада виявила їхні неналежні умови життя.
Наразі ці кошенята в очікуванні на новий дім.
Що відомо про "шерстяну лихоманку"
За його словами, не існує якоїсь чіткої інфекції, яка провокує лихоманку.
Її може спричинити будь-що, що призводить до значного підвищення температури тіла матері, це може бути будь-яка інфекція або просто сильний стрес.
За його словами, це настільки рідкісне явище, що точна причина до кінця не з'ясована, але, ймовірно, це відбувається лише тоді, коли температура підіймається на певному етапі вагітності.
При цьому таке явище зовсім не шкодить кошенятам, і ці шестеро здорові та шукають свій вічний дім у люблячій родині.
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