Котів з Татарстану відправляють на фронт «для заспокоєння» солдатів армії РФ. Це не жарт
Категорія
Події
Дата публікації

Котів з Татарстану відправляють на фронт «для заспокоєння» солдатів армії РФ. Це не жарт

Котів з Татарстану відправляють на фронт «для заспокоєння» солдатів армії РФ. Це не жарт
Джерело:  online.ua

Провоєнні активісти із Татарстану відправляють на фронт домашніх котів для боротьби з гризунами та для нібито “заспокоєння” нервової системи російських солдатів.

Головні тези:

  • У Татарстані відправляють на фронт домашніх котів для боротьби з гризунами та для “заспокоєння” нервової системи солдатів РФ.
  • Ініціатива відправляти котів на фронт викликає обурення та стурбованість у суспільстві через знущання з домашніх тварин.
  • Шокуюча практика відправлення котів на фронт свідчить про безвідповідальність та жорстокість окупантів РФ.

Росіяни знущаються з домашніх тварин заради окупантів РФ

У Татарстані в ефірі телемарафону "Вступай в армію Перемоги" керівник військово-патріотичного клубу "Легенда" з Нурлату Володимир Малигін розповів, що відправляє на фронт своїх домашніх котів, і показав двох з них, на прізвисько Рижик та Боєць.

Як розповів Малигін, він відправляє котів на фронт для боротьби із гризунами. При цьому коти, які мешкають у зоні бойових дій, для цієї роботи, за його словами, не годяться.

Фото — скріншот з відео

Нині клей не допомагає [для боротьби з гризунами]. Якщо клей рідкий — миша пробігає, забруднює ліжко і можна берцями туди наступити. А кішки завжди є кішки. Котячого запаху миші бояться. Навіть під час Великої Вітчизняної війни Ермітаж врятували коти, — пояснив своє рішення відправити домашніх тварин на фронт Малигін.

Крім того, за словами провоєнного активіста, коти «по-перше, заспокоюють нервову систему солдатів, по-друге — теплі, рідні, з Татарстану».

Фото — скріншот з відео

Він зазначив, що «донецькі коти теж коти, але на жаль, вони бігають по полях, де дуже багато загиблих бійців».

Малигін розповів, що вже відправив на фронт чотирьох кошенят, а восени планує "нову партію".

Ми їх саджаємо в клітку, робимо горщик, кормушки і відправляємо, — розповів Малигін як саме відправляють котів на фронт.

Фото — скріншот з відео

У яких умовах живуть тварини та чи не порушує ініціатива закон "Про відповідальне поводження з тваринами", чоловік не розповів.

Окупанти РФ хочуть викрасти із заповідника "Асканія-Нова" ще одну партію тварин

Російські окупанти планують вивезти з "Асканії-Нова" до Криму ще одну партію тварин. Викрадення фауни заповідника вони називають "обміном".

Серед зоопарків має бути обмін — це кров, це пара. Тварини можуть все життя жити і не розмножуватись, тому що не підходять один одному біологічно, — зазначив окупаційний директор зоопарку "Тайган" Олег Зубков.

Так званий "директор" зоопарку на тимчасово окупованому півострові розповів, що спершу тварин привезуть із Херсонщини на півострів, однак точну локацію він не уточнив.

Там вони перебуватимуть 28 днів у карантині, щоправда, не відомо, на яких умовах. Та ж схема чекає і на тварин з "Тайгана", яких потім відправлять "на обмін".

Нагадаємо, окупанти вже неодноразово вивозили тварин зі заповідника "Асканія-Нова". Так, у грудні 2023 року домівку в Херсонському степу втратили декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

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