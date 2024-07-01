Окупанти РФ хочуть викрасти із заповідника "Асканія-Нова" ще одну партію тварин

Російські окупанти планують вивезти з "Асканії-Нова" до Криму ще одну партію тварин. Викрадення фауни заповідника вони називають "обміном".
Головні тези:
- Викрадення фауни заповідника називається"'обміном", що становить серйозну загрозу для рідкісних видів тварин, що мешкають у цьому регіоні.
- Створення ілюзії туризму в заповіднику є лише частиною стратегії окупаційної діяльності Росії, що ставить під загрозу цінні види тварин.
- Нове керівництво заповідника може призвести до дозволу використання території російськими військами, що може призвести до серйозного пошкодження екосистем та рідкісних видів тварин.
Викрадення тварин окупанти РФ називають "обміном"
Про це розповів окупаційний директор зоопарку "Тайган" Олег Зубков.
Так званий "директор" зоопарку на тимчасово окупованому півострові розповів, що спершу тварин привезуть із Херсонщини на півострів, однак точну локацію він не уточнив.
Там вони перебуватимуть 28 днів у карантині, щоправда, не відомо, на яких умовах. Та ж схема чекає і на тварин з "Тайгана", яких потім відправлять "на обмін".
Росія не вперше викрадає тварин з українського заповідника на Херсонщині
Нагадаємо, окупанти вже неодноразово вивозили тварин зі заповідника "Асканія-Нова".
Так, у грудні 2023 року домівку в Херсонському степу втратили декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.
За кілька місяців росіяни вивезли ще трьох зебр. Окрім цього, Росія активно створює ілюзію туризму в заповіднику "Асканія-Нова".
Біосферний заповідник перебуває в окупації з весни 2022 року. Нове керівництво "Асканії-Нова" змінило юридичні документи.
Українські екологи припускають, що нова дирекція може дозволити російським військам використати територію. Це є безпосередньою загрозою для рідкісних видів тварин, таких як сайгак, кінь Пржевальського, олень Давида, американський бізон та туркменський кулан.
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