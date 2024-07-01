Оккупанты РФ хотят похитить из заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных

Российские оккупанты планируют вывезти из "Аскании-Нова" в Крым еще одну партию животных. Похищение фауны заповедника они называют "обменом".
Главные тезисы
- Происходящее представляет угрозу для редких видов, таких как сайгак, лошадь Пржевальского и другие.
- Россия уже неоднократно осуществляла попытки похищения животных из данного заповедника.
- Биосферный заповедник “Аскания-Нова” находится под оккупацией с весны 2022 года, что усугубляет ситуацию.
- Украинские экологи высказывают опасения относительно возможного использования территории заповедника российскими войсками.
Похищение животных оккупанты РФ называют "обменом"
Об этом рассказал оккупационный директор зоопарка "Тайган" Олег Зубков.
Так называемый "директор" зоопарка на временно оккупированном полуострове рассказал, что сначала животных привезут из Херсона на полуостров, однако точную локацию он не уточнил.
Там они будут находиться 28 дней в карантине, правда, неизвестно, на каких условиях. Та же схема ждет и животных из "Тайгана", которых потом отправят "на обмен".
Россия не впервые похищает животных из украинского заповедника в Херсонской области
Напомним, оккупанты уже неоднократно вывозили животных из заповедника "Аскания-Нова".
Так, в декабре 2023 года дом в Херсонской степи потеряли несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.
Через несколько месяцев россияне вывезли еще трех зебр. Кроме того, Россия активно создает иллюзию туризма в заповеднике "Аскания-Нова".
Биосферный заповедник находится в оккупации с весны 2022 года. Новое руководство "Аскании-Нова" сменило юридические документы.
Украинские экологи предполагают, что новая дирекция может позволить российским войскам использовать территорию. Это непосредственной угрозой для редких видов животных, таких как сайгак, лошадь Пржевальского, олень Давида, американский бизон и туркменский кулан.
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