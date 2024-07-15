Кошек из Татарстана отправляют на фронт «для успокоения» солдат армии РФ. Это не шутка

Провоенные активисты из Татарстана отправляют на фронт домашних кошек для борьбы с грызунами и для якобы "успокоения" нервной системы русских солдат.
Главные тезисы
- Домашних кошек на фронт из Татарстана отправляют на фронт якобы для борьбы с грызунами и “успокоения” нервной системы солдат.
- Россияне утверждения о том, что кошки могут быть более эффективными, чем другие методы, в борьбе с грызунами в зоне боевых действий.
- Неизвестно в каких условиях живут животные и не нарушает ли это инициативу закона "Об ответственном обращении с животными"
Россияне издеваются над домашними животными ради оккупантов РФ
В Татарстане в эфире телемарафона "Вступай в армию Победы" руководитель военно-патриотического клуба "Легенда" из Нурлата Владимир Малыгин рассказал, что отправляет на фронт своих домашних кошек, и показал двух из них, по прозвищу Рыжик и Боец.
Как рассказал Малыгин, он отправляет кошек на фронт для борьбы с грызунами. При этом кошки, проживающие в зоне боевых действий, для этой работы, по его словам, не годятся.
Кроме того, по словам провоенного активиста, коты «во-первых, успокаивают нервную систему солдат, во-вторых, теплые, родные, из Татарстана».
Он отметил, что «донецкие коты тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, где очень много погибших бойцов».
Малыгин рассказал, что уже отправил на фронт четырех котят, а осенью планирует "новую партию".
В каких условиях живут животные и не нарушает ли инициатива закон "Об ответственном обращении с животными", мужчина не рассказал.
Оккупанты РФ хотят похитить из заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных
Российские оккупанты планируют вывезти из "Аскании-Нова" в Крым еще одну партию животных. Угон фауны заповедника они называют "обменом".
Так называемый "директор" зоопарка на временно оккупированном полуострове рассказал, что сначала животных привезут из Херсона на полуостров, однако точную локацию он не уточнил.
Там они будут находиться 28 дней в карантине, правда, неизвестно, на каких условиях. Та же схема ждет и животных из "Тайгана", которых потом отправят "на обмен".
Напомним, оккупанты уже неоднократно вывозили животных из заповедника "Аскания-Нова". Так, в декабре 2023 года дом в Херсонской степи потеряли несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.
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