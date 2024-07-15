Кошек из Татарстана отправляют на фронт «для успокоения» солдат армии РФ. Это не шутка

Провоенные активисты из Татарстана отправляют на фронт домашних кошек для борьбы с грызунами и для якобы "успокоения" нервной системы русских солдат.

Россияне издеваются над домашними животными ради оккупантов РФ

В Татарстане в эфире телемарафона "Вступай в армию Победы" руководитель военно-патриотического клуба "Легенда" из Нурлата Владимир Малыгин рассказал, что отправляет на фронт своих домашних кошек, и показал двух из них, по прозвищу Рыжик и Боец.

Как рассказал Малыгин, он отправляет кошек на фронт для борьбы с грызунами. При этом кошки, проживающие в зоне боевых действий, для этой работы, по его словам, не годятся.

Фото — скриншот с видео

В настоящее время клей не помогает [для борьбы с грызунами]. Если клей жидкий — мышь пробегает, загрязняет кровать и можно берцами туда наступить. А кошки всегда есть кошки. Кошачьего запаха мыши боятся. Даже во время Великой Отечественной войны Эрмитаж спасли коты, — объяснил свое решение отправить домашних животных на фронт Малыгин. Поделиться

Кроме того, по словам провоенного активиста, коты «во-первых, успокаивают нервную систему солдат, во-вторых, теплые, родные, из Татарстана».

Фото — скриншот с видео

Он отметил, что «донецкие коты тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, где очень много погибших бойцов».

Малыгин рассказал, что уже отправил на фронт четырех котят, а осенью планирует "новую партию".

Мы их сажаем в клетку, делаем горшок, кормушки и отправляем, — рассказал Малыгин, как именно отправляют кошек на фронт. Поделиться

Фото — скриншот с видео

В каких условиях живут животные и не нарушает ли инициатива закон "Об ответственном обращении с животными", мужчина не рассказал.

Оккупанты РФ хотят похитить из заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных

Российские оккупанты планируют вывезти из "Аскании-Нова" в Крым еще одну партию животных. Угон фауны заповедника они называют "обменом".

Среди зоопарков должен быть обмен — это кровь, пара. Животные могут всю жизнь жить и не размножаться, потому что не подходят друг другу биологически, — отметил оккупационный директор зоопарка "Тайган" Олег Зубков. Поделиться

Так называемый "директор" зоопарка на временно оккупированном полуострове рассказал, что сначала животных привезут из Херсона на полуостров, однако точную локацию он не уточнил.

Там они будут находиться 28 дней в карантине, правда, неизвестно, на каких условиях. Та же схема ждет и животных из "Тайгана", которых потом отправят "на обмен".