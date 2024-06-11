В цирке временно оккупированного Луганска россияне дрессируют животных, используя для этого электрошокеры и метод морения голодом.

В ЛНР животных местного цирка бьют электротоком и морят голодом

Во временно оккупированном Луганске враг предлагает садистские "развлечения", сообщает Центр национального сопротивления.

В местном цирке проходят представления с участием огромного количества животных. В основном это заморенные голодом кони, медведи, тигры и даже слониха.

Отмечается, что животные в российском цирке живут в тесных вольерах, им не предоставляют должного питания, доступа к дневному свету.

Во время репетиций номеров оккупанты используют электроток к зверям.

Отметим, что в Украине запретили привлекать животных в цирковые представления и использовать их в цирках в феврале 2022 года, когда в Верховной Раде проголосовали за соответствующий законопроект №5409.

Россияне используют "соцработников" на ВТО для сбора конфиденциальной информации

Так называемые социальные рабочие, состоящие из активистов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия", по приезду на ТОТ получают инструкции по сбору информации среди пенсионеров.

В частности, во время посещения они должны узнавать:

кто еще не имеет паспорта РФ;

кто поддерживает связь с родственниками на свободных территориях;

список потенциально не лояльных к оккупационным властям.

Центр национального сопротивления отмечает, что в России любые “волонтерские процессы” показательны и используются для пропаганды.

Следовательно, каждый участник таких процессов является врагом, а значит, понесет ответственность за свои преступления.