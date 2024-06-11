У цирку окупованого Луганська знущаються над тваринами

У цирку тимчасово окупованого Луганська росіяни дресирують тварин, використовуючи для цього електрошокери та метод моріння голодом.

У “ЛНР” тварин місцевого цирку б’ють електрострумом і морять голодом

У тимчасово окупованому Луганську ворог пропонує садистські "розваги", повідомляє Центр національного спротиву.

У місцевому цирку відбуваються вистави за участі величезної кількості тварин. Здебільшого це заморені голодом коні, ведмеді, тигри і навіть слониха

Зазначається, що тварини в російському цирку живуть в тісних вольєрах, їм не надають належного харчування, доступу до денного світла.

Під час репетицій номерів окупанти використовують електрострум до звірів.

Зазначимо, що в Україні заборонили залучати тварин до циркових вистав та використовувати їх у цирках у лютому 2022 року, коли у Верховній Раді проголосували за відповідний законопроєкт №5409.

Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації

Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.

Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:

хто ще не має паспорта рф;

хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;

перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.

Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди.

Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.