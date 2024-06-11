У цирку тимчасово окупованого Луганська росіяни дресирують тварин, використовуючи для цього електрошокери та метод моріння голодом.
Головні тези:
- У цирку так званої “ЛНР” тварини живуть у жахливих умовах, у тісних вольєрах, без належного харчування та доступу до світла, піддаючись жорстоким тренуванням з використанням електроструму.
- Українське законодавство заборонило використання тварин у циркових виставах, але російські окупанти у Луганську порушують ці норми, пропонуючи садистські видовища за участі тварин.
- Співробітники окупаційної влади використовують так званих соціальних робітників для збору інформації серед місцевого населення, порушуючи приватність та права громадян.
- Участь у показових “волонтерських процесах” у Росії може призвести до відповідальності за порушення прав людини та підтримку окупаційної влади.
У “ЛНР” тварин місцевого цирку б’ють електрострумом і морять голодом
У тимчасово окупованому Луганську ворог пропонує садистські "розваги", повідомляє Центр національного спротиву.
У місцевому цирку відбуваються вистави за участі величезної кількості тварин. Здебільшого це заморені голодом коні, ведмеді, тигри і навіть слониха
Зазначається, що тварини в російському цирку живуть в тісних вольєрах, їм не надають належного харчування, доступу до денного світла.
Під час репетицій номерів окупанти використовують електрострум до звірів.
Зазначимо, що в Україні заборонили залучати тварин до циркових вистав та використовувати їх у цирках у лютому 2022 року, коли у Верховній Раді проголосували за відповідний законопроєкт №5409.
Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації
Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.
Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:
хто ще не має паспорта рф;
хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;
перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.
Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди.
Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-