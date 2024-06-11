У цирку окупованого Луганська знущаються над тваринами
Категорія
Україна
Дата публікації

У цирку окупованого Луганська знущаються над тваринами

"ЛНР"
Джерело:  ЦНС

У цирку тимчасово окупованого Луганська росіяни дресирують тварин, використовуючи для цього електрошокери та метод моріння голодом.

Головні тези:

  • У цирку так званої “ЛНР” тварини живуть у жахливих умовах, у тісних вольєрах, без належного харчування та доступу до світла, піддаючись жорстоким тренуванням з використанням електроструму.
  • Українське законодавство заборонило використання тварин у циркових виставах, але російські окупанти у Луганську порушують ці норми, пропонуючи садистські видовища за участі тварин.
  • Співробітники окупаційної влади використовують так званих соціальних робітників для збору інформації серед місцевого населення, порушуючи приватність та права громадян.
  • Участь у показових “волонтерських процесах” у Росії може призвести до відповідальності за порушення прав людини та підтримку окупаційної влади.

У “ЛНР” тварин місцевого цирку б’ють електрострумом і морять голодом

У тимчасово окупованому Луганську ворог пропонує садистські "розваги", повідомляє Центр національного спротиву.

У місцевому цирку відбуваються вистави за участі величезної кількості тварин. Здебільшого це заморені голодом коні, ведмеді, тигри і навіть слониха

Зазначається, що тварини в російському цирку живуть в тісних вольєрах, їм не надають належного харчування, доступу до денного світла.

Під час репетицій номерів окупанти використовують електрострум до звірів.

Зазначимо, що в Україні заборонили залучати тварин до циркових вистав та використовувати їх у цирках у лютому 2022 року, коли у Верховній Раді проголосували за відповідний законопроєкт №5409.

Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації

Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.

Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:

  • хто ще не має паспорта рф; 

  • хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;

  • перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.

Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди.

Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.

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