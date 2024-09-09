В Шотландии родилось 6 котят, страдающих очень редким изъяном и постоянно меняющих цвет своей шерсти.
Главные тезисы
- Уникальные котята в Шотландии страдают редким изъяном, из-за которого постоянно меняется цвет их шерсти.
- Cпециалисты связывают постоянное изменение пигментации шерсти с 'шерстяной лихорадкой', вызванной стрессом или болезнью кошки-матери во время беременности.
- Шесть котят были спасены и теперь ищут любящие семьи для усыновления, несмотря на постоянное изменение цвета их шерсти.
- Ветеринары подтверждают, что изменение цвета шерсти у котят не вредит их здоровью и может продолжаться месяцами.
- Точные причины 'шерстяной лихорадки' до конца не выяснены, однако это редкое явление не представляет угрозы для здоровья котят.
Что известно об уникальных котятах и постоянном изменении ими цвета шерсти
Отмечается , что у котят обнаружили расстройство, связанное с явлением, которое называется "шерстяная лихорадка".
По мнению ветеринаров и ученых, постоянное изменение пигментации шерсти связано с нарушением этого механизма еще во время нахождения котенка в утробе матери, вызванным, в свою очередь, реакцией на стресс или болезнь кошки-матери во время беременности.
Шесть котят родились со способностью изменять шерсть в разных оттенках серого, а со временем их шерсть совсем потемнеет.
Восьминедельные котята были спасены и доставлены в приют Шотландского общества защиты животных (SPCA) после того, как власти обнаружили их ненадлежащие условия жизни.
Пока эти котята в ожидании нового дома.
Что известно о "шерстяной лихорадке"
По его словам, не существует какой-либо четкой инфекции, провоцирующей лихорадку.
Ее может вызвать что угодно, что приводит к значительному повышению температуры тела матери, это может быть любая инфекция или просто сильный стресс.
По его словам, это столь редкое явление, что точная причина до конца не выяснена, но, вероятно, это происходит только тогда, когда температура поднимается на определенном этапе беременности.
При этом такое явление совсем не вредит котятам, и эти шестеро здоровы и ищут свой вечный дом в любящей семье.
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