Вчені показали незвичайного морського котика в Антарктиці — відео

В Антарктиці науковці зафіксували цікавого морського котика, який відпочивав у незвичайному місці – на старовинному дерев’яному човні.
Полярники показали незвичайного морського котика
Йдеться, що острів Десепшен — вулканічного походження. Він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний. За словами науковців, з 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція.
У 1944 році британці заснували тут наукову базу, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року — тоді була знищена виверженням вулкана. Базу відновили у 1968 році, але фінально закрили за рік через інше виверження.
Що відомо про морського котика
На початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи, сміття тощо.
Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові й нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.
Нині в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції — іспанська та аргентинська. Наші ж вчені висаджувалися на острів для відбору зразків унікальної місцевої рослинності, — пояснили у центрі.
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