Вчені показали незвичайного морського котика в Антарктиці — відео
Категорія
Наука та медицина
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Вчені показали незвичайного морського котика в Антарктиці — відео

морський котик

В Антарктиці науковці зафіксували цікавого морського котика, який відпочивав у незвичайному місці – на старовинному дерев’яному човні.

Полярники показали незвичайного морського котика

Погляньте, якого цікавого морського котика зустріли наші полярники на острові Десепшен. Він обрав для відпочинку… старий дерев'яний човен. У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені якраз щоб релаксувати. Але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах. А от цей котик чомусь уподобав човник. Можливо, мріє про далекі мандри?, — розповіли у Національному антарктичному центрі України.

Йдеться, що острів Десепшен — вулканічного походження. Він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний. За словами науковців, з 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція.

У 1944 році британці заснували тут наукову базу, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року — тоді була знищена виверженням вулкана. Базу відновили у 1968 році, але фінально закрили за рік через інше виверження.

Що відомо про морського котика

На початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи, сміття тощо.

Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові й нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

Нині в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції — іспанська та аргентинська. Наші ж вчені висаджувалися на острів для відбору зразків унікальної місцевої рослинності, — пояснили у центрі.

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