Ученые показали необычного морского котика в Антарктике — видео

В Антарктике ученые зафиксировали интересного морского котика, отдыхавшего в необычном месте – на старинной деревянной лодке.
Полярники показали необычного морского котика
Речь идет о том, что остров Десепшен — вулканического происхождения. Он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная до сих пор активная кальдера вулкана. По словам ученых, с 1911 по 1930 год на острове действовала норвежская китобойная станция.
В 1944 году британцы основали здесь научную базу, используя часть брошенных зданий. Она просуществовала до 1967 года — тогда была уничтожена извержением вулкана. Базу возобновили в 1968 году, но финально закрыли через год из-за другого извержения.
Что известно о морском котике
В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.
В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.
В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции — испанская и аргентинская. Наши ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности, — пояснили в центре.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-