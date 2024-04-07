Ученые показали необычного морского котика в Антарктике — видео

Полярники показали необычного морского котика

Взгляните, какого интересного морского котика встретили наши полярники на острове Десепшен. Он выбрал для отдыха… старая деревянная лодка. В этот район котики приплывают в конце лета или начале осени, чтобы релаксировать. Но обычно они делают это на ровных каменистых участках или пляжах. А вот этот котик почему-то понравился челнок. Может, мечтает о дальних путешествиях?, — рассказали в Национальном антарктическом центре Украины. Поделиться

Речь идет о том, что остров Десепшен — вулканического происхождения. Он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная до сих пор активная кальдера вулкана. По словам ученых, с 1911 по 1930 год на острове действовала норвежская китобойная станция.

В 1944 году британцы основали здесь научную базу, используя часть брошенных зданий. Она просуществовала до 1967 года — тогда была уничтожена извержением вулкана. Базу возобновили в 1968 году, но финально закрыли через год из-за другого извержения.

Что известно о морском котике

В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.

В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.

В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции — испанская и аргентинская. Наши ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности, — пояснили в центре.