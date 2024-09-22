В США 2-летний сиамский кот Рейн Боу, потерявшийся на территории Йеллоустонского национального парка, самостоятельно нашел дорогу домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.

Что известно о невероятном путешествии потерянного в США кота

Рейну Боу понадобилось 2 месяца, чтобы вернуться домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.

Владельцы животного Сюзанна и Бенни Ангиано обнаружили потерю кота в июне во время посещения национального парка.

Пара сначала пыталась самостоятельно найти домашнего любимца — кота старались заманить его любимым лакомством и игрушками. Однако все попытки были тщетны.

Мой муж — мой герой, ведь он каждый день бродил по лесу в поисках кота. Нам пришлось уйти без него. Это был самый тяжелый день, я чувствовала себя так, словно предаю его, — признается Сюзанна Ангиано. Поделиться

По ее словам, она при этом никогда не теряла надежды найти своего пропавшего любимца.

Однако через месяц после инцидента пара приняла в семью другого кота, чтобы тот составил компанию сестре Рейн Боу.

Что известно о неожиданном возвращении кота

Через 61 день после исчезновения животного супруги получили уведомление о его обнаружении — животное находилось в городе Розвилль, что примерно в 450 километрах от дома.

В общей сложности коту удалось преодолеть расстояние около 1500 километров от Йеллоустоунского парка, в штате Вайоминг, до Калифорнии.

У Рейна Боу было плохое состояние здоровья, но его удалось идентифицировать благодаря микрочипу. Первые несколько ночей пробыл в квартире женщины, которая его обнаружила.

Впоследствии его передали в местное общество по предотвращению жестокого обращения с животными.