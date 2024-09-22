В США 2-летний сиамский кот Рейн Боу, потерявшийся на территории Йеллоустонского национального парка, самостоятельно нашел дорогу домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.
Главные тезисы
- Сиамский кот Рейн Боу преодолел более 1,5 тыс. км, чтобы найти дорогу домой после потери в национальном парке в США.
- История Рейн Боу подчеркивает важность микрочипирования домашних животных для их безопасности и быстрого нахождения в случае потери.
- Потерянный кот был найден в городе в 450 км от дома после 61 дня и имел плохое состояние здоровья, но благодаря микрочипу удалось вернуть его владельцам.
- Супруги, владельцы кота, не теряли надежды на возвращение своего питомца и пришли к счастью через два месяца после его пропажи.
- История Рейн Боу стала символом выдержки, ловкости и искренней любви владельцев к своему животному, что привлекло внимание многих.
Что известно о невероятном путешествии потерянного в США кота
Рейну Боу понадобилось 2 месяца, чтобы вернуться домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.
Владельцы животного Сюзанна и Бенни Ангиано обнаружили потерю кота в июне во время посещения национального парка.
Пара сначала пыталась самостоятельно найти домашнего любимца — кота старались заманить его любимым лакомством и игрушками. Однако все попытки были тщетны.
По ее словам, она при этом никогда не теряла надежды найти своего пропавшего любимца.
Однако через месяц после инцидента пара приняла в семью другого кота, чтобы тот составил компанию сестре Рейн Боу.
Что известно о неожиданном возвращении кота
Через 61 день после исчезновения животного супруги получили уведомление о его обнаружении — животное находилось в городе Розвилль, что примерно в 450 километрах от дома.
В общей сложности коту удалось преодолеть расстояние около 1500 километров от Йеллоустоунского парка, в штате Вайоминг, до Калифорнии.
У Рейна Боу было плохое состояние здоровья, но его удалось идентифицировать благодаря микрочипу. Первые несколько ночей пробыл в квартире женщины, которая его обнаружила.
Впоследствии его передали в местное общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
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