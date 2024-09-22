В США потерянный кот преодолел почти 1,5 тыс км на пути домой
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В США потерянный кот преодолел почти 1,5 тыс км на пути домой

Кот Рейн Боу
Читати українською
Источник:  CNN

В США 2-летний сиамский кот Рейн Боу, потерявшийся на территории Йеллоустонского национального парка, самостоятельно нашел дорогу домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.

Главные тезисы

  • Сиамский кот Рейн Боу преодолел более 1,5 тыс. км, чтобы найти дорогу домой после потери в национальном парке в США.
  • История Рейн Боу подчеркивает важность микрочипирования домашних животных для их безопасности и быстрого нахождения в случае потери.
  • Потерянный кот был найден в городе в 450 км от дома после 61 дня и имел плохое состояние здоровья, но благодаря микрочипу удалось вернуть его владельцам.
  • Супруги, владельцы кота, не теряли надежды на возвращение своего питомца и пришли к счастью через два месяца после его пропажи.
  • История Рейн Боу стала символом выдержки, ловкости и искренней любви владельцев к своему животному, что привлекло внимание многих.

Что известно о невероятном путешествии потерянного в США кота

Рейну Боу понадобилось 2 месяца, чтобы вернуться домой, преодолев расстояние почти в 1,5 тыс км.

Владельцы животного Сюзанна и Бенни Ангиано обнаружили потерю кота в июне во время посещения национального парка.

Пара сначала пыталась самостоятельно найти домашнего любимца — кота старались заманить его любимым лакомством и игрушками. Однако все попытки были тщетны.

Мой муж — мой герой, ведь он каждый день бродил по лесу в поисках кота. Нам пришлось уйти без него. Это был самый тяжелый день, я чувствовала себя так, словно предаю его, — признается Сюзанна Ангиано.

По ее словам, она при этом никогда не теряла надежды найти своего пропавшего любимца.

Однако через месяц после инцидента пара приняла в семью другого кота, чтобы тот составил компанию сестре Рейн Боу.

Что известно о неожиданном возвращении кота

Через 61 день после исчезновения животного супруги получили уведомление о его обнаружении — животное находилось в городе Розвилль, что примерно в 450 километрах от дома.

В общей сложности коту удалось преодолеть расстояние около 1500 километров от Йеллоустоунского парка, в штате Вайоминг, до Калифорнии.

У Рейна Боу было плохое состояние здоровья, но его удалось идентифицировать благодаря микрочипу. Первые несколько ночей пробыл в квартире женщины, которая его обнаружила.

Впоследствии его передали в местное общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Мы надеемся, что все увидят преимущества микрочипирования своих домашних животных, — отметила руководительница общества Лейлани Фратис.

Больше по теме

Категория
Коты
Дата публикации
Додати до обраного
Яванез — идеальный кот для дружной семьи: характер и особенности породы
Яванез — идеальный кот для дружной семьи: характер и особенности породы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Кот Степан из Харькова стал героем Instagram-ленты Бритни Спирс
Кот Степан из Харькова стал героем Instagram-ленты Бритни Спирс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Знаменитый кот-волонтер Шайба получил награду за помощь ВСУ
Знаменитый кот-волонтер Шайба получил награду за помощь ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?