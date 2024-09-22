У США 2-річний сіамський кіт Рейн Боу, що загубився на території Єллоустонського національного парку, самостійно знайшов дорогу додому, подолавши відстань у майже 1,5 тис км.

Що відомо про неймовірну подорож загубленого у США кота

Зазначається, що Рейну Боу знадобилось 2 місяці, аби повернутись додому, подолавши відстань майже у 1,5 тис км.

Власники тварини Сюзанна та Бенні Ангіано виявили втрату кота в червні під час відвідин національного парку.

Пара спочатку намагалась самотужки знайти домашнього улюбленця — кота старалися заманити назад його улюбленими ласощами та іграшками. Однак усі спроби були марними.

Мій чоловік — мій герой, адже він щодня годинами блукав лісом у пошуках кота. Нам довелося піти без нього. Це був найважчий день, я почувалася так, ніби зраджую його, — зізнається Сюзанна Ангіано. Поширити

За її словами, вона при цьому ніколи не втрачала надії найти свого зниклого улюбленця.

Однак через місяць після інциденту пара прийняла до родини іншого кота, аби той склав компанію сестрі Рейн Боу.

Що відомо про несподіване повернення кота

Через 61 день після зникнення тварини подружжя отримало сповіщення про його виявлення — тварина перебувала в місті Розвілль, що приблизно за 450 кілометрів від дому.

Загалом коту вдалося подолати відстань близько 1500 кілометрів від Єллоустоунського парку, що в штаті Вайомінг, до Каліфорнії.

Рейн Боу мав поганий стан здоров’я, але його вдалося ідентифікувати завдяки мікрочипу. Перші кілька ночей знайда пробув у помешканні жінки, яка його виявила.

Згодом його передали до місцевого товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами.