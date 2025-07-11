Загадковий літак над Києвом — що про нього відомо

11 липня у небі над столицею та Київською областю помітили великий цивільний літак. Ця подія привернула увагу багатьох людей, оскільки це сталося чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Головні тези:
- Літак схожий на український Ан-124 “Руслан”, однак офіційних підтверджень немає.
- Влада України поки ці події не коментувала.
Що відомо про загадковий літак над Києвом
На відео, якими у мережі діляться місцеві мешканці, помітно, що судно схоже на український літак Ан-124 Руслан.
Оскільки офіційної інформації досі немає, очевидці активно діляться у мережі своїми припущеннями.
Згодом стало відомо, що код борту, який знаходиться в повітрі, PTNPNH1(путінпішовнах**!).
Ба більше, в районі міста Дніпро літає і другий цивільний літак з кодом PTNPNH2.