Загадковий літак над Києвом — що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Загадковий літак над Києвом — що про нього відомо

Що відомо про загадковий літак над Києвом
Джерело:  online.ua

11 липня у небі над столицею та Київською областю помітили великий цивільний літак. Ця подія привернула увагу багатьох людей, оскільки це сталося чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • Літак схожий на український Ан-124 “Руслан”, однак офіційних підтверджень немає.
  • Влада України поки ці події не коментувала.

Що відомо про загадковий літак над Києвом

На відео, якими у мережі діляться місцеві мешканці, помітно, що судно схоже на український літак Ан-124 Руслан.

У небі над регіоном було помічено літак! Попередньо це вантажний літак АН-124 "Руслан, — пишуть місцеві Телеграм-канали.

Оскільки офіційної інформації досі немає, очевидці активно діляться у мережі своїми припущеннями.

Для більшості з них, за понад три роки великої війни, це стало справжньою несподіванкою. Оскільки повітряний простір України закрито для цивільної авіації.

Згодом стало відомо, що код борту, який знаходиться в повітрі, PTNPNH1(путінпішовнах**!).

Ба більше, в районі міста Дніпро літає і другий цивільний літак з кодом PTNPNH2.

Зрозумілий месідж Москві, — зазначив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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