Загадочный самолет над Киевом — что о нем известно
Категория
Украина
Дата публикации

Загадочный самолет над Киевом — что о нем известно

Что известно о загадочном самолете над Киевом
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Источник:  online.ua

11 июля в небе над столицей и Киевской областью был замечен большой гражданский самолет. Это событие привлекло внимание многих людей, поскольку это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Главные тезисы

  • Самолет похож на украинский Ан-124 "Руслан", однако официальных подтверждений нет.
  • Власти Украины пока эти события не комментировали.

Что известно о загадочном самолете над Киевом

На видео, которыми в сети делятся местные жители, видно, что судно похоже на украинский самолет Ан-124 “Руслан”.

В небе над регионом был замечен самолет!

Поскольку официальной информации до сих пор нет, очевидцы активно делятся в сети своими догадками.

Для большинства из них, за три года великой войны, это стало настоящей неожиданностью. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации.

Впоследствии стало известно, что находящийся в воздухе код борта PTNPNH1(путинпошелнах1**!).

Более того, в районе города Днепр летает и второй гражданский самолет с кодом PTNPNH2.

Понятный мессидж Москве, — отметил украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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