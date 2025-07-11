Загадочный самолет над Киевом — что о нем известно

11 июля в небе над столицей и Киевской областью был замечен большой гражданский самолет. Это событие привлекло внимание многих людей, поскольку это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о загадочном самолете над Киевом

На видео, которыми в сети делятся местные жители, видно, что судно похоже на украинский самолет Ан-124 “Руслан”.

В небе над регионом был замечен самолет! Поделиться

Поскольку официальной информации до сих пор нет, очевидцы активно делятся в сети своими догадками.

Для большинства из них, за три года великой войны, это стало настоящей неожиданностью. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации. Поделиться

Впоследствии стало известно, что находящийся в воздухе код борта PTNPNH1(путинпошелнах1**!).

Более того, в районе города Днепр летает и второй гражданский самолет с кодом PTNPNH2.