Загадочный самолет над Киевом — что о нем известно

11 июля в небе над столицей и Киевской областью был замечен большой гражданский самолет. Это событие привлекло внимание многих людей, поскольку это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Главные тезисы
- Самолет похож на украинский Ан-124 "Руслан", однако официальных подтверждений нет.
- Власти Украины пока эти события не комментировали.
Что известно о загадочном самолете над Киевом
На видео, которыми в сети делятся местные жители, видно, что судно похоже на украинский самолет Ан-124 “Руслан”.
Поскольку официальной информации до сих пор нет, очевидцы активно делятся в сети своими догадками.
Впоследствии стало известно, что находящийся в воздухе код борта PTNPNH1(путинпошелнах1**!).
Более того, в районе города Днепр летает и второй гражданский самолет с кодом PTNPNH2.
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