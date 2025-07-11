Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Ночью 10 и 11 июля российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные города и села Украины. На этот раз силы ПВО отчитываются об успешном обезвреживании 44 вражеских целей.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Также зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях.
Атака РФ на Украину 10-11 июля — что известно
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Более того, указано, что 16 дронов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Также известно, что произошло попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-