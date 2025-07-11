Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 10-11 июля - что известно
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Ночью 10 и 11 июля российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные города и села Украины. На этот раз силы ПВО отчитываются об успешном обезвреживании 44 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Также зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях.

Атака РФ на Украину 10-11 июля — что известно

В ночь на 11 июля (с 22.30 10 июля) противник атаковал 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф.(до 60 из них — "шахеды").

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Более того, указано, что 16 дронов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Также известно, что произошло попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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