Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Ночью 10 и 11 июля российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные города и села Украины. На этот раз силы ПВО отчитываются об успешном обезвреживании 44 вражеских целей.

Атака РФ на Украину 10-11 июля — что известно

В ночь на 11 июля (с 22.30 10 июля) противник атаковал 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф.(до 60 из них — "шахеды"). Поделиться

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Поделиться

Более того, указано, что 16 дронов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Также известно, что произошло попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.