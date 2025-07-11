Россияне убили 7 гражданских в Донецкой области в течение суток

Российские захватчики продолжают терроризировать Донецкую область. Так, только в течение 10 июля в результате атак врага погибли семь мирных жителей. Более того, еще 9 человек получили ранения.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Первыми подробностями поделился глава ОВА Вадим Филашкин.

По словам последнего, в Покровске погибли 3 человека, разрушен дом.

Кроме того, в Родинском погиб 1 человек, поврежден инфраструктурный объект и гараж.

В Доброполье повреждены 2 дома, хозяйственные постройки и автомобиль; в Святогоровке поврежден дом, в Белицком — админздание. В Заповедном Шаховской общине 1 человек погиб и 1 ранен, разрушены 5 домов; во Владимировке 6 домов разрушены и 4 повреждены. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Также указано, что в Нововодяном Белозерской общины ранения получили еще трое мирных жителей.

В Лимане под удары врага попали сразу 5 домов и хозяйственная постройка, еще по 3 дома разрушены в Заречном и Торском.

В Райском Дружковской общине ранены 2 человека, повреждены 7 домов. Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов, — добавляет Филашкин. Поделиться

Всего за прошедшие сутки враг 55 раз накрыл огнем населенные пункты Донецкой области. С линии фронта удалось успешно вывезти 114 человек, в том числе 20 детей.