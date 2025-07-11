Россияне убили 7 гражданских в Донецкой области в течение суток

Российские захватчики продолжают терроризировать Донецкую область. Так, только в течение 10 июля в результате атак врага погибли семь мирных жителей. Более того, еще 9 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Враг разрушил большое количество зданий и инфраструктурных объектов.
- За сутки россияне 55 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Первыми подробностями поделился глава ОВА Вадим Филашкин.
По словам последнего, в Покровске погибли 3 человека, разрушен дом.
Кроме того, в Родинском погиб 1 человек, поврежден инфраструктурный объект и гараж.
Также указано, что в Нововодяном Белозерской общины ранения получили еще трое мирных жителей.
В Лимане под удары врага попали сразу 5 домов и хозяйственная постройка, еще по 3 дома разрушены в Заречном и Торском.
Всего за прошедшие сутки враг 55 раз накрыл огнем населенные пункты Донецкой области. С линии фронта удалось успешно вывезти 114 человек, в том числе 20 детей.
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