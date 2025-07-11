Росіяни убили 7 цивільних на Донеччині протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни убили 7 цивільних на Донеччині протягом доби

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині
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Російські загарбники продовжують тероризувати Донецьку область. Так, лише протягом 10 липня внаслідок атак ворога загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 9 осіб дістали поранення.

Головні тези:

  • Ворог зруйнував чималу кількість будівель та інфраструктурних об'єктів.
  • Протягом доби росіяни 55 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Першими подробицями поділився голова ОВА Вадим Філашкін.

За словами останнього, у Покровську загинули 3 людини, зруйновано будинок.

Окрім того, у Родинському загинула 1 людина, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і гараж.

У Добропіллі пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди і автівку; у Святогорівці пошкоджено будинок, у Білицькому — адмінбудівлю. У Заповідному Шахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 5 будинків; у Володимирівці 6 будинків зруйновано і 4 пошкоджено.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

Також вказано, що у Нововодяному Білозерської громади поранення дістали ще троє мирних мешканців.

У Лимані під удари ворога потрапили одразу 5 будинків і господарча споруда, ще по 3 будинки зруйновані в Зарічному і Торському.

У Райському Дружківської громади поранено 2 людини, пошкоджено 7 будинків. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, — додає Філашкін.

Загалом протягом минулої доби ворог 55 разів накрив вогнем населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося успішно вивезти 114 людей, зокрема 20 дітей.

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