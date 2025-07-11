Росіяни убили 7 цивільних на Донеччині протягом доби

Російські загарбники продовжують тероризувати Донецьку область. Так, лише протягом 10 липня внаслідок атак ворога загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 9 осіб дістали поранення.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Першими подробицями поділився голова ОВА Вадим Філашкін.

За словами останнього, у Покровську загинули 3 людини, зруйновано будинок.

Окрім того, у Родинському загинула 1 людина, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і гараж.

У Добропіллі пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди і автівку; у Святогорівці пошкоджено будинок, у Білицькому — адмінбудівлю. У Заповідному Шахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 5 будинків; у Володимирівці 6 будинків зруйновано і 4 пошкоджено. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

Також вказано, що у Нововодяному Білозерської громади поранення дістали ще троє мирних мешканців.

У Лимані під удари ворога потрапили одразу 5 будинків і господарча споруда, ще по 3 будинки зруйновані в Зарічному і Торському.

У Райському Дружківської громади поранено 2 людини, пошкоджено 7 будинків. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, — додає Філашкін. Поширити

Загалом протягом минулої доби ворог 55 разів накрив вогнем населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося успішно вивезти 114 людей, зокрема 20 дітей.