Росіяни убили 7 цивільних на Донеччині протягом доби

Російські загарбники продовжують тероризувати Донецьку область. Так, лише протягом 10 липня внаслідок атак ворога загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 9 осіб дістали поранення.
Головні тези:
- Ворог зруйнував чималу кількість будівель та інфраструктурних об'єктів.
- Протягом доби росіяни 55 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Першими подробицями поділився голова ОВА Вадим Філашкін.
За словами останнього, у Покровську загинули 3 людини, зруйновано будинок.
Окрім того, у Родинському загинула 1 людина, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і гараж.
Також вказано, що у Нововодяному Білозерської громади поранення дістали ще троє мирних мешканців.
У Лимані під удари ворога потрапили одразу 5 будинків і господарча споруда, ще по 3 будинки зруйновані в Зарічному і Торському.
Загалом протягом минулої доби ворог 55 разів накрив вогнем населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося успішно вивезти 114 людей, зокрема 20 дітей.
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