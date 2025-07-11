Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 10-11 липня - що відомо
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Протягом ночі 10 та 11 липня російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на мирні міста та села України. Цього разу сили ППО звітують про успішне знешкодження 44 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Також зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях.

Атака РФ на Україну 10-11 липня — що відомо

У ніч на 11 липня (із 22.30 10 липня) противник атакував 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф.(до 60 із них — "шахеди"), — повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ба більше, вказано, що 16 дронів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Також відомо, що відбулося влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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