Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 10 та 11 липня російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на мирні міста та села України. Цього разу сили ППО звітують про успішне знешкодження 44 ворожих цілей.
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Також зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях.
Атака РФ на Україну 10-11 липня — що відомо
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Ба більше, вказано, що 16 дронів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Також відомо, що відбулося влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
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