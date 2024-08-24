Запуск реєстру гарантій походження: USAID ПЕБ сприяє тому, щоб українські підприємства обирали відновлювану енергію

16 серпня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) розпочала приймати заявки на включення до електронного реєстру гарантій походження (ГП) на відновлювану енергію в Україні.

ГП — це електронні сертифікати, які підтверджують виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Заявники, які пройдуть перевірку, матимуть змогу створити обліковий запис на веб-платформі розробника електронного реєстру Grexel.

Планується, що реєстр повною мірою запрацює до кінця 2024 року та включатиме точне відображення операцій з торгівлі ГП на ринку України. Таким чином, це створить повноцінні умови в Україні для випуску ГП на електричну енергію, вироблену з ВДЕ.

20 серпня 2024 року ПЕБ провів навчальний семінар для користувачів реєстру ГП. У семінарі взяли участь близько 300 учасників, в тому числі представники НКРЕКП, ДП «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго», ПраТ «Укргідроенерго», АТ «Оператор ринку», Української енергетичної біржі, постачальники електричної енергії та інші учасники ринку електроенергії.

Експерти ПЕБ та Grexel надали детальну інформацію стосовно процесу передачі ГП у рамках реєстру, особливостей роботи з ДП «Гарантований покупець», реєстрації установок ВДЕ згідно з єдиним обліковим записом, а також інших технічних питань. По завершенню навчання учасники зможуть ознайомитись з реєстром та поступово розпочати його використання.

Розробка електронного реєстру для ГП електричної енергії, виробленої з ВДЕ, розпочалася одразу після прийняття Закону України № 3220-IX від 30 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України». Поширити

Упродовж цього періоду Регулятор тісно співпрацював з USAID ПЕБ щодо запровадження в Україні механізму ГП. Завдяки підтримці USAID ПЕБ, було укладено тристоронню угоду між НКРЕКП, компанією Grexel Systems Ltd та USAID ПЕБ, що передбачала виділення коштів міжнародної технічної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку для покриття витрат на використання програмного забезпечення G–REX протягом чотирьох календарних років.