Запуск реєстру гарантій походження: USAID ПЕБ сприяє тому, щоб українські підприємства обирали відновлювану енергію

16 серпня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) розпочала приймати заявки на включення до електронного реєстру гарантій походження (ГП) на відновлювану енергію в Україні.
Головні тези:
- USAID ПЕБ сприяє запуску реєстру гарантій походження на відновлювану енергію в Україні.
- Реєстр ГП дозволить українським підприємствам обирати виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.
- Навчальний семінар ПЕБ та Grexel надав корисну інформацію щодо роботи з реєстром та використання ГП.
- Після успішного запровадження реєстру в Україні планується розвивати процеси торгівлі ГП з країнами Європейського Союзу.
- НКРЕКП та інші владні органи активно працюють над включенням у перелік членів Асоціації органів-емітентів для сприяння обміну ГП з країнами ЄС.
ГП — це електронні сертифікати, які підтверджують виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).
Заявники, які пройдуть перевірку, матимуть змогу створити обліковий запис на веб-платформі розробника електронного реєстру Grexel.
Планується, що реєстр повною мірою запрацює до кінця 2024 року та включатиме точне відображення операцій з торгівлі ГП на ринку України. Таким чином, це створить повноцінні умови в Україні для випуску ГП на електричну енергію, вироблену з ВДЕ.
20 серпня 2024 року ПЕБ провів навчальний семінар для користувачів реєстру ГП. У семінарі взяли участь близько 300 учасників, в тому числі представники НКРЕКП, ДП «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго», ПраТ «Укргідроенерго», АТ «Оператор ринку», Української енергетичної біржі, постачальники електричної енергії та інші учасники ринку електроенергії.
Експерти ПЕБ та Grexel надали детальну інформацію стосовно процесу передачі ГП у рамках реєстру, особливостей роботи з ДП «Гарантований покупець», реєстрації установок ВДЕ згідно з єдиним обліковим записом, а також інших технічних питань. По завершенню навчання учасники зможуть ознайомитись з реєстром та поступово розпочати його використання.
Упродовж цього періоду Регулятор тісно співпрацював з USAID ПЕБ щодо запровадження в Україні механізму ГП. Завдяки підтримці USAID ПЕБ, було укладено тристоронню угоду між НКРЕКП, компанією Grexel Systems Ltd та USAID ПЕБ, що передбачала виділення коштів міжнародної технічної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку для покриття витрат на використання програмного забезпечення G–REX протягом чотирьох календарних років.
Після успішного запровадження механізмів видачі ГП на відновлювану енергію в Україні, необхідно розробити процеси торгівлі ГП із країнами Європейського Союзу. Це стане можливим після включення НКРЕКП до переліку членів Асоціації органів-емітентів (АОЕ). НКРЕКП та інші центральні органи виконавчої влади активно працюють над досягненням цієї мети.