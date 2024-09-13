За інформацією дослідників, у вересні минулого року через обвал гірської вершини на сході Гренландії заввишки 1,2 км сталось мегацунамі у фіорді, яке викликало тривалі коливання земної кори.
Головні тези:
- У вересні минулого року в Гренландії сталася мегацунамі через обвал гірської вершини, що викликало тривалі коливання земної кори.
- Над фіордом Діксон на сході Гренландії вперше зафіксовано коливання земної кори внаслідок вихлюпування води, тривалість якого становила 9 днів.
- Танення льодовиків в Гренландії призводить до збільшення ризику виникнення мегацунамі з хвилями заввишки понад 100 метрів.
- Згідно із науковими дослідженнями, зміна клімату та дестабілізація льодовиків сприяють виникненню мегацунамі у Гренландії.
- Кліматологи попереджають про загрозу для узбережжя Європи від мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії.
Що відомо про наслідки мегацунамі у Гренландії у 2023 році
Науковці зазначають, що обвал гірської вершини стався внаслідок витончення льодовика біля підніжжя гори в умовах глобального потепління.
Інцидент стався над фіордом Діксон на сході Гренландії.
За словами співавтора дослідження доктора Стівена Хікса, ця подія спантеличила науковців.
Науковець зазначає, що сейсмометри реєструють різні джерела коливань в районі земної поверхні.
Однак до цього ніколи не реєструвалась така тривала та настільки поширена хвиля сейсмічних коливань з однією частотою.
Що відомо про загрозу підвищеного ризику появи мегацунамі
Кліматологи попереджають про зростання ризику виникнення мегацунамі із хвилями заввишки понад 100 метрів через активне танення льодовиків.
Вчені зазначають, що причиною виникнення мегацунамі є танення льодовиків у Гренландії, що спричиняє масивні зсуви грунту.
Зокрема, дослідники проаналізували випадок виникнення мегацунамі, який призвів до значних руйнувань у віддалених районах східної Гренландії.
Зокрема, одне з таких великих цунамі у 2017 році затопило ціле село і призвело до загибелі чотирьох місцевих жителів.
Науковці попереджають, що мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії, з схвилями заввишки понад 100 метрів, досягають і узбережжя Європи.
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