За інформацією дослідників, у вересні минулого року через обвал гірської вершини на сході Гренландії заввишки 1,2 км сталось мегацунамі у фіорді, яке викликало тривалі коливання земної кори.

Що відомо про наслідки мегацунамі у Гренландії у 2023 році

Науковці зазначають, що обвал гірської вершини стався внаслідок витончення льодовика біля підніжжя гори в умовах глобального потепління.

Інцидент стався над фіордом Діксон на сході Гренландії.

За словами співавтора дослідження доктора Стівена Хікса, ця подія спантеличила науковців.

Це перший випадок, коли вихлюпування води було зафіксовано як коливання земної кори, що поширюються по всьому світу і тривають кілька днів, — пояснює Хікс. Поширити

Науковець зазначає, що сейсмометри реєструють різні джерела коливань в районі земної поверхні.

Танення льодовиків у Гренландії

Однак до цього ніколи не реєструвалась така тривала та настільки поширена хвиля сейсмічних коливань з однією частотою.

Наше дослідження дивовижним чином підкреслює складні взаємозв'язки між зміною клімату в атмосфері, дестабілізацією льодовикового льоду в кріосфері, рухом водойм у гідросфері та твердою корою Землі в літосфері, — наголошують науковці. Поширити

Що відомо про загрозу підвищеного ризику появи мегацунамі

Кліматологи попереджають про зростання ризику виникнення мегацунамі із хвилями заввишки понад 100 метрів через активне танення льодовиків.

Вчені зазначають, що причиною виникнення мегацунамі є танення льодовиків у Гренландії, що спричиняє масивні зсуви грунту.

Зокрема, дослідники проаналізували випадок виникнення мегацунамі, який призвів до значних руйнувань у віддалених районах східної Гренландії.

Зокрема, одне з таких великих цунамі у 2017 році затопило ціле село і призвело до загибелі чотирьох місцевих жителів.

Науковці попереджають, що мегацунамі, що виникають біля східного узбережжя Гренландії, з схвилями заввишки понад 100 метрів, досягають і узбережжя Європи.