По информации исследователей, в сентябре прошлого года из-за обрушения горной вершины на востоке Гренландии высотой 1,2 км произошло мегацунами в фьорде, которое вызвало длительные колебания земной коры.
Главные тезисы
- Мегацунами в Гренландии в 2023 году вызвало длительные колебания земной коры продолжительностью в 9 дней.
- Таяние ледников увеличивает риск возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров.
- Изменение климата и дестабилизация ледников способствуют возникновению мегацунами на восточном побережье Гренландии.
- Обвал горной вершины и мегацунами в Гренландии привели к удивительным и сложным взаимосвязям между различными компонентами планеты.
- Ученые предупреждают о повышенном риске мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников и массивных оползней.
Что известно о последствиях мегацунами в Гренландии в 2023 году
Ученые отмечают, что обвал горной вершины произошел в результате истончения ледника у подножия горы в условиях глобального потепления.
Инцидент произошел над фьордом Диксоном на востоке Гренландии.
По словам соавтора исследования доктора Стивена Хикса, это событие озадачило ученых.
Ученый отмечает, что сейсмометры регистрируют разные источники колебаний в районе земной поверхности.
Однако до этого никогда не регистрировалась столь длительная и столь распространенная волна сейсмических колебаний с одной частотой.
Что известно об угрозе повышенного риска появления мегацунами.
Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.
Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.
В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.
В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.
Ученые предупреждают, что мегацунами, возникающие у восточного побережья Гренландии, с волнами высотой более 100 метров, достигают и побережья Европы.
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