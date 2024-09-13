По информации исследователей, в сентябре прошлого года из-за обрушения горной вершины на востоке Гренландии высотой 1,2 км произошло мегацунами в фьорде, которое вызвало длительные колебания земной коры.

Что известно о последствиях мегацунами в Гренландии в 2023 году

Ученые отмечают, что обвал горной вершины произошел в результате истончения ледника у подножия горы в условиях глобального потепления.

Инцидент произошел над фьордом Диксоном на востоке Гренландии.

По словам соавтора исследования доктора Стивена Хикса, это событие озадачило ученых.

Это первый случай, когда выплескивание воды было зафиксировано как колебания земной коры, которые распространяются по всему миру и длятся несколько дней, — объясняет Хикс. Поделиться

Ученый отмечает, что сейсмометры регистрируют разные источники колебаний в районе земной поверхности.

Таяние ледников в Гренландии

Однако до этого никогда не регистрировалась столь длительная и столь распространенная волна сейсмических колебаний с одной частотой.

Наше исследование удивительным образом подчеркивает сложные взаимосвязи между изменением климата в атмосфере, дестабилизацией ледникового льда в криосфере, движением водоемов в гидросфере и твердой корой Земли в литосфере, отмечают ученые. Поделиться

Что известно об угрозе повышенного риска появления мегацунами.

Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.

Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.

В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.

В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.

Ученые предупреждают, что мегацунами, возникающие у восточного побережья Гренландии, с волнами высотой более 100 метров, достигают и побережья Европы.