Земля дрожала 9 дней после мегацунами в 2023 году
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Земля дрожала 9 дней после мегацунами в 2023 году

Таяние ледников Гренландии
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Источник:  Sky News

По информации исследователей, в сентябре прошлого года из-за обрушения горной вершины на востоке Гренландии высотой 1,2 км произошло мегацунами в фьорде, которое вызвало длительные колебания земной коры.

Главные тезисы

  • Мегацунами в Гренландии в 2023 году вызвало длительные колебания земной коры продолжительностью в 9 дней.
  • Таяние ледников увеличивает риск возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров.
  • Изменение климата и дестабилизация ледников способствуют возникновению мегацунами на восточном побережье Гренландии.
  • Обвал горной вершины и мегацунами в Гренландии привели к удивительным и сложным взаимосвязям между различными компонентами планеты.
  • Ученые предупреждают о повышенном риске мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников и массивных оползней.

Что известно о последствиях мегацунами в Гренландии в 2023 году

Ученые отмечают, что обвал горной вершины произошел в результате истончения ледника у подножия горы в условиях глобального потепления.

Инцидент произошел над фьордом Диксоном на востоке Гренландии.

По словам соавтора исследования доктора Стивена Хикса, это событие озадачило ученых.

Это первый случай, когда выплескивание воды было зафиксировано как колебания земной коры, которые распространяются по всему миру и длятся несколько дней, — объясняет Хикс.

Ученый отмечает, что сейсмометры регистрируют разные источники колебаний в районе земной поверхности.

Мегацунами из-за обвала горной вершины в Гренландии привело к длительным колебаниям земной коры
Таяние ледников в Гренландии

Однако до этого никогда не регистрировалась столь длительная и столь распространенная волна сейсмических колебаний с одной частотой.

Наше исследование удивительным образом подчеркивает сложные взаимосвязи между изменением климата в атмосфере, дестабилизацией ледникового льда в криосфере, движением водоемов в гидросфере и твердой корой Земли в литосфере, отмечают ученые.

Что известно об угрозе повышенного риска появления мегацунами.

Климатологи предупреждают о росте риска возникновения мегацунами с волнами высотой более 100 метров из-за активного таяния ледников.

Ученые отмечают, что причиной возникновения мегацунами является таяние ледников в Гренландии, что приводит к массивным оползням.

В частности, исследователи проанализировали случай возникновения мегацунами, приведшего к значительным разрушениям в отдаленных районах восточной Гренландии.

В частности, одно из таких крупных цунами в 2017 году затопило всю деревню и привело к гибели четырех местных жителей.

Ученые предупреждают, что мегацунами, возникающие у восточного побережья Гренландии, с волнами высотой более 100 метров, достигают и побережья Европы.

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