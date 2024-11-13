Зірка Меган Фокс вчетверте стане мамою — фото

Відома американська акторка Меган Фокс вчетверте стане мамою. Вона народить малюка від свого 34-річного бойфренда – американського репера Machine Gun Kelly
Головні тези:
- Меган Фокс вчетверте стане мамою, очікує на дитину від свого 34-річного бойфренда Machine Gun Kelly.
- На фото акторки видно видимі ознаки вагітності, але вона поки що тримає усі подробиці в секреті.
- Вагітність проходить без ускладнень, акторка почувається добре. Ця дитина стане четвертою для Меган Фокс, котра вже виховує трьох синів.
- Меган Фокс — відома американська акторка та модель, яка здобула популярність завдяки фільмам 'Трансформери', 'Тіло Дженніфер', 'Черепашки-ніндзя' та іншим.
Меган Фокс знову вагітна
Голлівудська зірка оголосила про вагітність 12 листопада у своєму Instagram.
На опублікованому фото видно, що у Меган Фокс вже досить великий животик. Однак, акторка не поділилася жодними подробицями про свою вагітність.
Інсайдери в коментарі для видання TMZ повідомили, що Фокс зараз перебуває на 4-5 місяці вагітності, і, ймовірно, народить навесні наступного року.
Зіркова пара вже знає стать майбутньої дитини, але поки що тримають це в таємниці.
За словами джерел, зараз Фокс почувається добре, і вагітність проходить без ускладнень. Варто зазначити, що ця дитина буде четвертою для акторки: вона вже виховує трьох синів від Браяна Остіна Гріна. Для Бейкера ж новонароджений стане другою дитиною — у нього вже є донька Кейсі.
Що відомо про Меган Фокс
Її кар'єра почалася у підлітковому віці, коли вона почала зніматися у телевізійних серіалах, а на початку 2000-х років Меґан стала відомою як модель і акторка.
Фокс стала відомою у 2007 році після ролі у фільмі "Трансформери", де вона грала Мікаелу Бейнс. Після успіху стрічки вона знялася у продовженні цієї картини, а також в інших проєктах, зокрема, "Тіло Дженніфер" (2009), "Черепашки-ніндзя" (2014), "Диктатор" (2012).
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