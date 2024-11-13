Зірка Меган Фокс вчетверте стане мамою — фото

Меган Фокс знову вагітна

Голлівудська зірка оголосила про вагітність 12 листопада у своєму Instagram.

На опублікованому фото видно, що у Меган Фокс вже досить великий животик. Однак, акторка не поділилася жодними подробицями про свою вагітність.

Фото — instagram.com/meganfox

Фото — instagram.com/meganfox

Інсайдери в коментарі для видання TMZ повідомили, що Фокс зараз перебуває на 4-5 місяці вагітності, і, ймовірно, народить навесні наступного року.

Зіркова пара вже знає стать майбутньої дитини, але поки що тримають це в таємниці.

За словами джерел, зараз Фокс почувається добре, і вагітність проходить без ускладнень. Варто зазначити, що ця дитина буде четвертою для акторки: вона вже виховує трьох синів від Браяна Остіна Гріна. Для Бейкера ж новонароджений стане другою дитиною — у нього вже є донька Кейсі.

Що відомо про Меган Фокс

Її кар'єра почалася у підлітковому віці, коли вона почала зніматися у телевізійних серіалах, а на початку 2000-х років Меґан стала відомою як модель і акторка.