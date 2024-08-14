Меган Фокс з'явиться у трилері "Непокірна Еліс" — чого очікувати від стрічки

Уже 29 серпня 2024 року на великі екрани вийде довгоочікуваний науково-фантастичний трилер "Непокірна Еліс".

“Непокірна Еліс”. Чим здивує новий фільм

Головна роль дісталася одній з найяскравіших зірок Голлівуду — Меган Фокс, а над створенням фільму працювала кінокомпанія Millennium Media.

У центрі сюжету — історія звичайної родини, яка наважується придбати андроїда зі штучним інтелектом Еліс.

ЇЇ купує молодий чоловік Нік, щоб впоратися з хатньою роботою, поки його дружина Меггі перебуває у лікарні.

Однак, як виявилося, "живий" робот може не лише закохуватися у людей, а й боротися за своє кохання найжорсткішими методами.

Щоб заволодіти серцем Ніка, Еліс вирішує знищити його родину.

Під час фільму ви також можете насолодитися грою італійського актора Мікеля Морроне, який здобув світову славу після зйомок у франшизі "365 днів".

Окрім того, у стріці зіграли Мейделін Зіма (серіали "Твін Пікс", "Герої", "Секс і Каліфорнія"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хітмен") та інші.

Як глядачі реагують на трейлер фільму “Непокірна Еліс”