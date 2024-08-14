Меган Фокс з'явиться у трилері "Непокірна Еліс" — чого очікувати від стрічки

Уже 29 серпня 2024 року на великі екрани вийде довгоочікуваний науково-фантастичний трилер "Непокірна Еліс".
Головні тези:
- У фільмі “Непокірна Еліс” головну роль зіграла акторка Меган Фокс.
- У центрі сюжету - історія звичайної родини, яка придбала андроїда зі штучним інтелектом Еліс.
- Глядачі висловили різноманітні думки щодо трейлера та очікують цікавих сюжетних поворотів.
“Непокірна Еліс”. Чим здивує новий фільм
Головна роль дісталася одній з найяскравіших зірок Голлівуду — Меган Фокс, а над створенням фільму працювала кінокомпанія Millennium Media.
У центрі сюжету — історія звичайної родини, яка наважується придбати андроїда зі штучним інтелектом Еліс.
ЇЇ купує молодий чоловік Нік, щоб впоратися з хатньою роботою, поки його дружина Меггі перебуває у лікарні.
Однак, як виявилося, "живий" робот може не лише закохуватися у людей, а й боротися за своє кохання найжорсткішими методами.
Щоб заволодіти серцем Ніка, Еліс вирішує знищити його родину.
Під час фільму ви також можете насолодитися грою італійського актора Мікеля Морроне, який здобув світову славу після зйомок у франшизі "365 днів".
Окрім того, у стріці зіграли Мейделін Зіма (серіали "Твін Пікс", "Герої", "Секс і Каліфорнія"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хітмен") та інші.
Як глядачі реагують на трейлер фільму “Непокірна Еліс”
Вважай, і фільм подивився… Навіщо усі сюжетні повороти показувати?
Буду дивитися лише заради Меган Фокс…
Можна мені такого ж робота з такою ж зовнішністю?))
не можу дочекатися — дуже цікавий сюжет!
Шкода, що Меган не так вже й часто грає у хороших фільмах…
Надіюся, що ця стрічка не розчарує, бо подібних сюжетів дуже багато…
Меган Фокс ідеально підходить для цієї ролі! Вона тут розкішна!
Я також дуже боюся роботів… але не таких, як Меган Фокс)) не дуже страшно))
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-