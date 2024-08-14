Меган Фокс появится в триллере "Непокорная Элис" — чего ожидать от фильма

Уже 29 августа 2024 года на большие экраны выйдет долгожданный научно-фантастический триллер "Непокорная Элис".
Главные тезисы
- В фильме "Непокорная Элис" главную роль сыграла актриса Меган Фокс.
- В центре сюжета – история обычной семьи, которая приобрела андроида с искусственным интеллектом Элис.
- Зрители высказали разнообразные мысли по поводу трейлера и ожидают интересных сюжетных поворотов.
"Непокорная Элис". Чем удивит новый фильм
Главная роль досталась одной из самых ярких звезд Голливуда — Меган Фокс, а над созданием фильма работала кинокомпания Millennium Media.
В центре сюжета — история обычной семьи, которая решается приобрести андроид с искусственным интеллектом Элис.
Ее покупает молодой человек Ник, чтобы справиться с домашней работой, пока его жена Мэгги находится в больнице.
Однако, как оказалось, "живой" робот может не только влюбляться в людей, но и бороться за свою любовь жесточайшими методами.
Чтобы овладеть сердцем Ника, Элис решает уничтожить его семью.
Во время фильма вы также можете насладиться игрой итальянского актера Микеля Морроне, снискавшего мировую славу после съемок во франшизе "365 дней".
Кроме того, в ленте сыграли Мейделин Зима (сериалы "Твин Пикс", "Герои", "Секс и Калифорния"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хитмэн") и другие.
Как зрители реагируют на трейлер фильма "Непокорная Элис"
Считай и фильм посмотрел… Зачем все сюжетные повороты показывать?
Буду смотреть только ради Меган Фокс…
Можно ли мне такого же работа с такой же внешностью?))
Не могу дождаться — очень интересный сюжет!
Жаль, что Меган не так уж часто играет в хороших фильмах…
Надеюсь, что эта лента не разочарует, потому что подобных сюжетов очень много.
Меган Фокс идеально подходит для этой роли! Она здесь роскошная!
Я тоже очень боюсь роботов… но не таких, как Меган Фокс)) не очень страшно))
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