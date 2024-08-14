Меган Фокс появится в триллере "Непокорная Элис" — чего ожидать от фильма

Уже 29 августа 2024 года на большие экраны выйдет долгожданный научно-фантастический триллер "Непокорная Элис".

"Непокорная Элис". Чем удивит новый фильм

Главная роль досталась одной из самых ярких звезд Голливуда — Меган Фокс, а над созданием фильма работала кинокомпания Millennium Media.

В центре сюжета — история обычной семьи, которая решается приобрести андроид с искусственным интеллектом Элис.

Ее покупает молодой человек Ник, чтобы справиться с домашней работой, пока его жена Мэгги находится в больнице.

Однако, как оказалось, "живой" робот может не только влюбляться в людей, но и бороться за свою любовь жесточайшими методами.

Чтобы овладеть сердцем Ника, Элис решает уничтожить его семью.

Во время фильма вы также можете насладиться игрой итальянского актера Микеля Морроне, снискавшего мировую славу после съемок во франшизе "365 дней".

Кроме того, в ленте сыграли Мейделин Зима (сериалы "Твин Пикс", "Герои", "Секс и Калифорния"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хитмэн") и другие.

Как зрители реагируют на трейлер фильма "Непокорная Элис"