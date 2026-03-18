100-річний голлівудський актор Ван Дайк назвав причини свого довголіття

Дік Ван Дайк, відомий американський актор і комік, якому у грудні виповнилося 100 років, назвав головну причину свого довголіття: позитивний світогляд і те, що він ніколи не гнівався.
Головні тези:
- Позитивний світогляд та відсутність гніву є основними факторами довголіття, як підтвердив Ван Дайк у своїх висловах.
- Наукові дослідження підтверджують, що оптимістичний погляд на життя корелює з тривалим життям.
Голлівудський актор відкрив причини свого довгожительства
Ван Дайк найбільше відомий насамперед роллю веселого сажотруса Берта у класичному мюзиклі "Мері Поппінс" (1964).
Український глядач знає його за пізніми роботами. Значну впізнаваність у старості йому забезпечили роль Сесіла Фредерікса у франшизі "Ніч у музеї" (2006), а також епізодична роль доктора Таунсенда в культовому ситкомі "Клініка" (2003).
Він додав, що його батько, Лорен Ван Дайк, "постійно був засмучений станом речей у своєму житті", і помер у віці 73 років.
Науковий вісник Science Alert стверджує, що в словах актора може бути доля правди.
Численні дослідження показали, що низький рівень стресу та підтримка позитивного, оптимістичного світогляду корелюють з довголіттям.
Science Alert зокрема посилається на результати одного наукового дослідження, яке стартувало аж у 1930-х роках. Тоді дослідники попросили групу з 678 черниць, більшості з яких було близько 22 років, написати автобіографію. У 1990-х дослідники порівняли ці автобіографії з показниками довголіття цих жінок.
Інше дослідження, проведене у Великій Британії в наш час, також показало, що оптимісти, жили на 11-15% довше, ніж песимісти.
Ще одне масштабне дослідження, в якому взяли участь близько 160 000 жінок різного етнічного походження, показало, що оптимісти мають більше шансів дожити до 90 років.
Одне з можливих пояснень цих результатів — вплив гніву на роботу серця. Гнів провокує викид адреналіну та кортизолу, основних гормонів стресу в організмі, особливо у чоловіків. Навіть короткочасні спалахи гніву можуть призвести до погіршення серцево-судинного здоров'я, свідчать дослідження.
