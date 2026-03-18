100-летний голливудский актер Ван Дайк назвал причины своего долголетия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ван Дайк
Читати українською
Источник:  Science Alert

Дик Ван Дайк, известный американский актер и комик, которому в декабре исполнилось 100 лет, назвал главную причину своего долголетия: положительное мировоззрение и то, что он никогда не сердился.

Главные тезисы

  • Положительное мировоззрение и отсутствие гнева способствуют долголетию, подтверждено научными исследованиями.
  • Оптимисты живут дольше: научные данные указывают на корреляцию между позитивным мировоззрением и продолжительностью жизни.

Голливудский актер открыл причины своего долгожительства

Ван Дайк наиболее известен прежде всего ролью веселого трубочиста Берта в классическом мюзикле "Мэри Поппинс" (1964).

Украинский зритель знает его по поздним работам. Значительную узнаваемость в старости ему обеспечили роль Сесила Фредерикса во франшизе "Ночь в музее" (2006), а также эпизодическая роль доктора Таунсенда в культовом ситкоме "Клиника" (2003).

Я всегда думал, что гнев и ненависть — это то, что разъедает человека изнутри. И я никогда по-настоящему не мог развить чувство ненависти. Были вещи, которые мне не нравились, люди, которых я не одобряю и не люблю. Но я никогда по-настоящему не мог ненавидеть слезы.

Он добавил, что его отец, Лорен Ван Дайк, "постоянно был удручен положением вещей в своей жизни", и умер в возрасте 73 лет.

Научный вестник Science Alert утверждает, что в словах актера может быть судьба правды.

Многочисленные исследования показали, что низкий уровень стресса и поддержание положительного, оптимистического мировоззрения коррелируют с долголетием.

Science Alert, в частности, ссылается на результаты одного научного исследования, которое стартовало аж в 1930-х годах. Тогда исследователи попросили группу из 678 монахинь, большинству из которых было около 22 лет, написать автобиографию. В 90-х исследователи сравнили эти автобиографии с показателями долголетия этих женщин.

Ученые обнаружили, что монахини, выражавшие больше положительных эмоций на раннем этапе жизни (например, выражали чувство благодарности, а не обиды), жили в среднем на десять лет дольше, чем те, чьи тексты были более отрицательными.

Другое исследование, проведенное в Великобритании в наше время, также показало, что оптимисты жили на 11-15% дольше пессимистов.

Еще одно масштабное исследование, в котором приняли участие около 160 000 женщин разного этнического происхождения, показало, что оптимисты имеют больше шансов дожить до 90 лет.

Одно из возможных объяснений этих результатов — влияние гнева на работу сердца. Гнев провоцирует выброс адреналина и кортизола, основных гормонов стресса в организме, особенно у мужчин. Даже кратковременные вспышки гнева могут привести к ухудшению сердечно-сосудистого здоровья, свидетельствуют исследования.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Удачные" гены. Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней испанки
Морера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли феномен долголетия 117-летней испанки Марии Браньяс
Браньяс
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые обнаружили главный фактор долголетия
Ученые продолжают раскрывать феномен долголетия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?