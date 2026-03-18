100-летний голливудский актер Ван Дайк назвал причины своего долголетия

Дик Ван Дайк, известный американский актер и комик, которому в декабре исполнилось 100 лет, назвал главную причину своего долголетия: положительное мировоззрение и то, что он никогда не сердился.

Ван Дайк наиболее известен прежде всего ролью веселого трубочиста Берта в классическом мюзикле "Мэри Поппинс" (1964).

Украинский зритель знает его по поздним работам. Значительную узнаваемость в старости ему обеспечили роль Сесила Фредерикса во франшизе "Ночь в музее" (2006), а также эпизодическая роль доктора Таунсенда в культовом ситкоме "Клиника" (2003).

Я всегда думал, что гнев и ненависть — это то, что разъедает человека изнутри. И я никогда по-настоящему не мог развить чувство ненависти. Были вещи, которые мне не нравились, люди, которых я не одобряю и не люблю. Но я никогда по-настоящему не мог ненавидеть слезы.

Он добавил, что его отец, Лорен Ван Дайк, "постоянно был удручен положением вещей в своей жизни", и умер в возрасте 73 лет.

Научный вестник Science Alert утверждает, что в словах актера может быть судьба правды.

Многочисленные исследования показали, что низкий уровень стресса и поддержание положительного, оптимистического мировоззрения коррелируют с долголетием.

Science Alert, в частности, ссылается на результаты одного научного исследования, которое стартовало аж в 1930-х годах. Тогда исследователи попросили группу из 678 монахинь, большинству из которых было около 22 лет, написать автобиографию. В 90-х исследователи сравнили эти автобиографии с показателями долголетия этих женщин.

Ученые обнаружили, что монахини, выражавшие больше положительных эмоций на раннем этапе жизни (например, выражали чувство благодарности, а не обиды), жили в среднем на десять лет дольше, чем те, чьи тексты были более отрицательными.

Другое исследование, проведенное в Великобритании в наше время, также показало, что оптимисты жили на 11-15% дольше пессимистов.

Еще одно масштабное исследование, в котором приняли участие около 160 000 женщин разного этнического происхождения, показало, что оптимисты имеют больше шансов дожить до 90 лет.

Одно из возможных объяснений этих результатов — влияние гнева на работу сердца. Гнев провоцирует выброс адреналина и кортизола, основных гормонов стресса в организме, особенно у мужчин. Даже кратковременные вспышки гнева могут привести к ухудшению сердечно-сосудистого здоровья, свидетельствуют исследования.