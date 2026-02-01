Ученые обнаружили главный фактор долголетия

В рамках нового исследования стало известно, что генетика гораздо сильнее влияет на продолжительность жизни людей, чем считалось до сих пор. Что важно понимать, ранее генетический фактор в продолжительности жизни оценивался в 10–25%.

Ученые продолжают раскрывать феномен долголетия

Еще недавно научное сообщество склонялось к мнению, что именно образ жизни, среда и случайные факторы играют ключевую роль.

Однако недавнее исследование указывает на то, что учёные ошибались в своих расчетах.

Что важно понимать, в прошлом многие умирали молодыми от внешних причин: инфекций, аварий, несчастных случаев. Такие тенденции фактически "маскировали" генетическое влияние.

Группа нидерландских ученых проанализировала массив данных о продолжительности жизни пар близнецов из нескольких стран, отсеяв случаи смерти от внешних причин. Так они смогли оценить, насколько биологическое старение действительно определяет продолжительность жизни.

В рамках нового исследования стало известно, что разница в продолжительности жизни однояйцевых близнецов была меньше, чем в случае с разнояйцевыми близнецами.