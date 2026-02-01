Ученые обнаружили главный фактор долголетия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили главный фактор долголетия

Ученые продолжают раскрывать феномен долголетия
Читати українською
Источник:  Science

В рамках нового исследования стало известно, что генетика гораздо сильнее влияет на продолжительность жизни людей, чем считалось до сих пор. Что важно понимать, ранее генетический фактор в продолжительности жизни оценивался в 10–25%.

Главные тезисы

  • Генетика определяет продолжительность жизни на 55%.
  • Этот показатель согласуется с наследственностью других сложных черт человека, например, роста и интеллекта.

Ученые продолжают раскрывать феномен долголетия

Еще недавно научное сообщество склонялось к мнению, что именно образ жизни, среда и случайные факторы играют ключевую роль.

Однако недавнее исследование указывает на то, что учёные ошибались в своих расчетах.

Что важно понимать, в прошлом многие умирали молодыми от внешних причин: инфекций, аварий, несчастных случаев. Такие тенденции фактически "маскировали" генетическое влияние.

Группа нидерландских ученых проанализировала массив данных о продолжительности жизни пар близнецов из нескольких стран, отсеяв случаи смерти от внешних причин. Так они смогли оценить, насколько биологическое старение действительно определяет продолжительность жизни.

В рамках нового исследования стало известно, что разница в продолжительности жизни однояйцевых близнецов была меньше, чем в случае с разнояйцевыми близнецами.

Де-факто это подтверждает ключевую роль генов в долголетии. По словам ученых, они пришли к выводу, что генетический фактор на 55% определяет, сколько лет проживет человек.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца
Солнце не так исследовано, как считалось ранее
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?