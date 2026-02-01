Ученые обнаружили главный фактор долголетия

В рамках нового исследования стало известно, что генетика гораздо сильнее влияет на продолжительность жизни людей, чем считалось до сих пор. Что важно понимать, ранее генетический фактор в продолжительности жизни оценивался в 10–25%.
Главные тезисы
- Генетика определяет продолжительность жизни на 55%.
- Этот показатель согласуется с наследственностью других сложных черт человека, например, роста и интеллекта.
Ученые продолжают раскрывать феномен долголетия
Еще недавно научное сообщество склонялось к мнению, что именно образ жизни, среда и случайные факторы играют ключевую роль.
Однако недавнее исследование указывает на то, что учёные ошибались в своих расчетах.
Что важно понимать, в прошлом многие умирали молодыми от внешних причин: инфекций, аварий, несчастных случаев. Такие тенденции фактически "маскировали" генетическое влияние.
В рамках нового исследования стало известно, что разница в продолжительности жизни однояйцевых близнецов была меньше, чем в случае с разнояйцевыми близнецами.
Де-факто это подтверждает ключевую роль генов в долголетии. По словам ученых, они пришли к выводу, что генетический фактор на 55% определяет, сколько лет проживет человек.
